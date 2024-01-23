侵占「血觀音」電影公司上億元　神鬼女會計遭判刑8年2月定讞

▲双喜電影公司慘遭會計侵吞上億元資產，公司負責人陳永雄曾出面質疑銀行方面也有問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經拍出「血觀音」等知名電影的双喜電影公司，公司先前的女會計陳玉玲，以人頭戶、人頭公司轉匯、作假帳等方式，挪用逾1.1億元的資金以償還債務。陳女一審遭判刑8年半，二審改判刑8年2月、其中1年2月得易科罰金。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

双喜電影公司2015年間由香港知名製片、監製陳永雄，在台籌資設立。公司發行過多部知名電影，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、「血觀音」、「無雙」等等。而双喜公司成立後，陳女就擔任公司的會計與出納。

但陳女在任職沒多久，就因為財務出現問題，開始挪用資金，直到2018年間，陳永雄發現公司資金出狀況，質問陳女後，陳女才坦承犯案。陳永雄提告，陳女遭檢方認定挪用資金上億元，依照業務侵占等罪嫌提起公訴。一審法院審理時陳女認罪，並就金額部分與陳永雄核對，一審法院將陳女判刑8年6月。

案經上訴，高等法院二審審理時，陳女仍不願說明資金流向，高院最後認定她犯下70多個罪行，因此判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金，另外也要追繳沒收未扣案的犯罪所得7863萬7831元。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

本案仍有後續司法程序進行中，陳永雄認為當時陳女交給銀行的匯款單，單據上全都沒有双喜公司的大小章，但銀行卻准許匯款，過程讓他匪夷所思；因此陳永雄也向金管會提出申訴，要求追究銀行責任。此外，陳女也遭双喜公司提出民事訴訟，追償公司損失。