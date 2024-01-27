高蛋白粉、手機都帶進北監！2管理員收賄幫送違禁品　被逮全認了

▲台北監獄2名管理員替囚犯夾帶違禁品入監，遭法院判刑。（圖／資料照）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

矯治署台北監獄2023年驚傳多名受刑人的舍房裡查出智慧型手機，桃園地檢署深入追查後，發現李姓、黃姓管理員與假釋出獄的許姓男子和黃姓受刑人合作，替犯人夾帶違禁品入監，包括高蛋白粉、白蘭地、高粱酒與手機等，全案經桃園地院審理，2名管理員各處有期徒刑2年、緩刑5年，許、黃各處6月、8月。

判決指出，李、黃於2019年7月起擔任監獄管理員，2022年6月間，黃姓受刑人為了在牢裡玩手機並與友人聯繫，加上想賺點外快，與李姓管理員以及假釋出獄的許姓男子合作，由李夾帶80條香菸、10瓶高粱酒（600cc）、干邑白蘭地2瓶（600cc寶特瓶）、三星S10e中古手機、三星S21手機、4台MP4、小硬碟1個、藍芽耳機1副及若干記憶卡，放在義一舍門衛之視同作業收容人座位下方置物箱，藉此轉交給黃私下轉售獄友牟利，再由許在外頭找時間與李面交賄款，幾個月下來李總計收受28萬報酬。

黃姓管理員則是在2022年9月至2023年1月間，替3名受刑人夾帶高蛋白粉2盒（共60包）、MP5為9台、128GB記憶卡5張、256GB記憶卡2張、記憶卡6張、20個識別證套、20支極細原子筆等。

審理時4人全坦承犯罪，考量2名管理員無前科，且收受之賄款非鉅額，均配合檢警調查及詳實交代行為細節，李依違背職務收受賄賂罪處2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫繳交30萬元；黃依對於主管事務圖利共3罪各處有期徒刑1年6月、1年4月、1年3月，合併執行2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元。

假釋的許姓男子依非公務員對公務員違背職務行為交付賄賂罪處6月，褫奪公權1年；黃姓受刑人處8月，褫奪公權1年。全案仍可上訴。