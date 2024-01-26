網傳國道飆車「時速402公里」　國道警：假的...唬爛男到案

記者沈繼昌／桃園報導

網路流傳一輛轎車以時速402公里在國道3號極速行駛，還以「連假半夜沒有紅斑馬超好飆」自誇，引起網友熱議；國道第六大隊今（26）日指出，針對這起網路傳聞，駕駛人罔顧其他用路人之行車安全，其行為顯涉刑法第153條《煽惑他人犯罪或違背法令》罪嫌，但經警方調查，飆車地點為國三桃園龍潭高原段，經調查內容與事實完全不符，實際時速未達200公里，為追求點閱率以軟體後製不實影片，警方已循線查獲涉案人戴姓男子到案，偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。

▲國道六隊針對網傳有轎車在國道三號以時速402公里極速飆車，並將影片上傳臉書、IG或其他社群網站，今天澄清實際內容與事實完全不符。（圖／翻攝自設《youtube網站》）

網路盛傳「國道玩命飆速402公里，連假半夜沒紅斑馬超好飆」影片，引發網友議論紛紛，影片中時速由270公里飆速到402公里，網友質疑台灣有甚麼款式跑車能飆車如此極速，甚至質疑是板主利用快樂錶製造效果，但卻引起警方高度重視。

▲針對網傳有轎車在國道三號以時速402公里極速飆車行為，並將影片上傳臉書等社群網站，國道六隊今天澄清內容與事實完全不符。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊表示，經調查發現，該影像約係去年3月初所拍攝，地點位於國道3號桃園市龍潭區高原路段，當時車速並未到達402公里，實際時速尚未達200公里，版主為追求點閱率，才以軟體後製不實超極速影片，並上傳個人臉書與IG，另遭他人轉傳至其他社群網站。

警方循線查版主為年約40歲戴姓男子到案說明，經偵訊後依刑法第153條《煽惑他人犯罪或違背法令》罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

國道六隊龍潭分隊小隊長巫榮能指出，超高速行駛嚴重危害自身及其他用路人之行車安全，亦違反道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可處以3萬6000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月；另有關飆速、競駛、逼車等危險駕駛行為，將涉犯刑法第185條公共危險罪。國道六隊呼籲切勿在網路散播不實影片煽惑他人犯罪或違背法令，用路人駕車應遵守交通法規，以維護行車安全，切勿挑戰警察執法決心。