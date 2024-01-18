北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

▲南港警分局警備隊徐姓小隊長因涉嫌侵占拾獲的香奈爾錢包遭分局函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市南港警分局警備隊徐姓女小隊長（54歲），從警已達33年資歷；去年11月在轄區內撿到民眾遺失的2萬元香奈兒名牌包，她把錢包帶回分局內駐地後，卻只把錢包內信用卡、金融卡等證件當遺失物處理登記，拾獲的香奈兒名牌包及包內現金卻被自己藏匿占為己有，直到民眾被通知來領回個人證件時，才發現自己名牌包卻不見，南港警方根據民眾質疑調閱監視器釐清徐姓小隊長拾獲拾得物經過，這才發現徐女涉嫌侵占民眾遺失物，南港分局自清自檢火速將徐女記兩小過並調離現職，也將她依竊佔遺失物、偽造文書等罪嫌將徐女函送法辦。

南港警方指出，當初是徐姓女小隊長拾獲民眾錢包，但進行拾得物登記時，徐小隊長僅稱撿到民眾的金融卡、信用卡及證件等物品，但警方依規定通知失主來認領時，失主向警方反映，當初報案遺失香奈兒荔枝皮錢包要價不貲，但警通知領回僅剩「兩張卡片」讓她難以接受。

▲圖為遭女警侵占的香奈兒錢包。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸承辦警員細心，聽聞失主說法發現案情並不單純，加上拾獲卡片者是分局警備隊徐姓小隊長，南港分局督察組知悉上情後立即指示警員調閱監視器釐清案情，確認是徐女拾獲錢包後，卻未把拾獲錢包登載遺失物清單卻私下占為己有，連皮包內數百元現金也要貪，徐女接受督察約談才坦承自己看到名牌包「一時昏了頭」才會把香奈兒錢包占為己有。



南港分局受理後調閱監視器，發現徐女竟有拾獲錢包，卻未將錢包依遺失物規定處理，向徐女詢問下，徐女才坦承自己一時利益薰心，貪小便宜，把錢包占為己有。南港分局火速自清自檢，將徐女依觸犯侵占遺失物、偽造文書兩罪函送士林地檢署偵辦、並火速簽處2小過處分，分局強調全力配合檢方調查已飭警紀。



南港分局指出，案發後徐女向分局表示深感後悔，但基於不掩飾、不護短、不輕縱的立場，仍記兩小過處分，並依法函送士林地檢署偵辦，並將全力配合檢方，維護警方聲譽。

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