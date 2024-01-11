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神鬼女會計侵占台北律師公會5千5百萬　加重改判7年

▲▼涉嫌8年A走台北律師公會逾6000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（圖／記者黃哲民攝）

▲遭控侵占台北律師公會逾6000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北律師公會女會計李雪琴，自2013年起，利用辦活動、處理公款的機會，8年內A走公會超過6千萬元的公款。一審將她判刑4年，案經上訴，高等法院審理後，認為她另涉「行使業務登載不實文書罪」，因此加重刑度，改判有期徒刑7年，另外還要沒收不法所得5458萬餘元。

台北律師公會自1947年成立，當時會員僅有34人，但迄2022年止，會員總數已逾8000人，約占全國執業律師總數之7成，為全國會員人數最多的地方律師公會，初步估計，每年光是收取的會費就高達7千萬元。而李女在8千位律師眼下，竟能每年A走少則6百萬、多則近千萬元，總計超過6千萬元的公款，行為相當大膽。

判決指出，李女自2013年間就進入台北律師公會擔任會計人員，她利用辦活動，或是處理公會公款的機會，從公會主要收入帳戶提領款項後，以未入帳、短存或重複提領等方式侵占。之後她又於各年度結帳時修改電腦系統會計分錄，使帳列存款餘額與實際存款餘額接近或一致，再予列印製作年報，將明知不實事項登載於業務上作成之文書，並提交理監事、年度大會審核。全案到了2020年台北律師公會理監事改選時，新任理監事才發覺有鬼，經過仔細查帳後，揪出李女的惡行。台北律師公會向檢方提出告訴，檢方對李女提起公訴。

法院審理時，李女自知理虧，不僅坦承犯行，還主動繳回犯罪所得640萬元，一審法院將她判刑4年。案件上訴二審，高等法院審理後，認為李女除犯業務侵占罪以外，還犯「行使業務登載不實文書罪」；此外，李女僅賠償640萬元，之後就未再賠償，讓台北律師公會的損失無從彌補。因此高院認為李女惡性重大，加重改判有期徒刑7年，並追繳沒收犯罪所得5458萬7263元。此外，北律也對李女提出另訴求償，一審判決李女須賠償5591萬元。

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