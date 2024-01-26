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社會 社會焦點 保障人權

男飆車闖紅燈拒檢狂逃「路口撞車翻覆」　車上抄出毒品慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警方前（24）日晚間執行全市取締酒駕勤務，在平鎮區太平西路發現黑色轎車未開大燈逆向行駛，員警攔查時卻拒檢且高速逃逸，員警呼叫線上警網追捕，未料該轎車沿途闖紅燈危險駕駛，在洪圳路口處撞上對向轎車，害對方翻覆後被警方圍捕到案，員警在車上查出海洛因、安非他命等毒品。員警將簡姓男子與魏姓乘客一併帶回偵訊，依公共危險、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，發現黑色轎車拒檢且逆向闖紅燈逃逸，警網沿台66線沿線追趕，後因闖紅燈撞上對向轎車落網。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，發現黑色轎車拒檢且逆向闖紅燈逃逸，警網沿台66線沿線追趕，後因闖紅燈撞上對向轎車落網。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警將簡姓男子壓制到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警將簡姓男子壓制到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，本月24日晚間於平鎮區太平西路進行酒駕取締勤務時，發現黑色轎車未開大燈且逆向蛇行，員警上前攔查，該轎車拒檢且加速逃逸，警方為避免滋生危害，警車保持適當距離尾隨在後，並呼叫線上警力支援追捕。

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警將魏姓乘客查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警將魏姓乘客查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該轎車沿途闖紅燈高速逃逸，行經洪圳路、台66線快速路路口時，與對向轎車發生碰撞後撞上路邊圍牆，還導致對向車輛失控翻覆，警方隨即上前壓制44歲的簡姓男子與50歲魏姓乘客到案，車上還起出3小包一級毒品海洛因、6小包二級毒品安非他命等證物；被撞翻覆的轎車劉姓男子所幸僅胸部疼痛，並未就醫，警方將簡姓、魏姓男子帶回警局，偵訊後依公共危險、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警壓制簡姓男子到案後，在車上起出海洛因與安非他命等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方前晚執行酒駕取締勤務，黑色轎車拒檢且高速逃逸，員警壓制簡姓男子到案後，在車上起出海洛因與安非他命等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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