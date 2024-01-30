強化區域排水功能！花蓮2溪安全風險升高　召開治理規劃說明會

▲花蓮縣政府建設處辦理治理規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應極端氣候，花蓮縣政府建設處辦理「花蓮縣管區域排水馬佛衛仔溪排水（含達莫溪排水）治理規劃暨治理計畫報告委託技術服務案第二次地方說明會」，縣長徐榛蔚重視縣民居住權益，29日在建設處長鄧子榆陪同下，前往光復鄉傾聽民眾心聲，期望強化區域排水，守護鄉親生命財產安全。

▲縣長徐榛蔚親自前往光復鄉傾聽民眾心聲。

徐榛蔚表示，極端氣候常造成強降雨，花蓮縣在2017年及2024年颱風杜蘇芮時發生強降雨，因此啟動區域排水治理規劃。關於各區域排⽔淤積問題及改善⽅案，相關單位涉及鐵路局、公路局、九河分署、⽔保局等，會再做跨機關的研議。花蓮縣地處太平洋濱，常面臨颱風侵襲等災害風險，政府須做好萬全準備以因應，縣府超前部署推動區域排水規畫案，確保各鄉鎮市排水系統運作完善。

⾺佛衛仔溪排⽔及達莫溪排⽔，位於光復鄉南富村及⻄富村⼀帶，太巴塱部落鄰近居⺠兩岸，⼈⼝密集且排⽔沿岸多農林作物，近年氣候變遷降雨異常，致河防安全風險提⾼。期透過通盤的區域排⽔改善措施，維護民眾生命財產安全。

去年9⽉11⽇辦理第1次地⽅說明會。去年12⽉8⽇第2次期中報告機關同意備查。預訂今年7⽉中旬辦理第3次地⽅說明會。