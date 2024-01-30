　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化區域排水功能！花蓮2溪安全風險升高　召開治理規劃說明會

▲▼花蓮縣政府建設處辦理治理規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府建設處辦理治理規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應極端氣候，花蓮縣政府建設處辦理「花蓮縣管區域排水馬佛衛仔溪排水（含達莫溪排水）治理規劃暨治理計畫報告委託技術服務案第二次地方說明會」，縣長徐榛蔚重視縣民居住權益，29日在建設處長鄧子榆陪同下，前往光復鄉傾聽民眾心聲，期望強化區域排水，守護鄉親生命財產安全。

▲▼花蓮縣政府建設處辦理治理規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚親自前往光復鄉傾聽民眾心聲。

徐榛蔚表示，極端氣候常造成強降雨，花蓮縣在2017年及2024年颱風杜蘇芮時發生強降雨，因此啟動區域排水治理規劃。關於各區域排⽔淤積問題及改善⽅案，相關單位涉及鐵路局、公路局、九河分署、⽔保局等，會再做跨機關的研議。花蓮縣地處太平洋濱，常面臨颱風侵襲等災害風險，政府須做好萬全準備以因應，縣府超前部署推動區域排水規畫案，確保各鄉鎮市排水系統運作完善。

▲▼花蓮縣政府建設處辦理治理規劃說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

⾺佛衛仔溪排⽔及達莫溪排⽔，位於光復鄉南富村及⻄富村⼀帶，太巴塱部落鄰近居⺠兩岸，⼈⼝密集且排⽔沿岸多農林作物，近年氣候變遷降雨異常，致河防安全風險提⾼。期透過通盤的區域排⽔改善措施，維護民眾生命財產安全。

去年9⽉11⽇辦理第1次地⽅說明會。去年12⽉8⽇第2次期中報告機關同意備查。預訂今年7⽉中旬辦理第3次地⽅說明會。

ET快訊
快訊／隔2天又射！　北韓發射多枚巡弋飛彈
46兆外資大咖出手　台積電、輝達都入列
緩撞車墜橋1人亡！　肇事男驚嚇曝「出事原因」
文湖線突「無法自動出發」　北捷緊急安排300人換乘
軍公教年終發放　最高可領2.5個月
大回溫來了！今上看30度　春節前再變天轉濕冷
雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz：跟我熟
吳宗憲「1句話」批《夜夜秀》反惹火上身！民團：好笑也需底線
最難訂餐廳！張忠謀、黃仁勳、林百里全到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化區域排水功能！花蓮2溪安全風險升高　召開治理規劃說明會

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

率全國之先！基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

歷經28年！淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解台2線塞車

「伯朗大道」路邊攤挨轟！網怒：別侮辱池上人智商　鄉公所回應了

南投卸、新任警分局長聯合交接　許淑華肯定2小時偵破郵局搶案

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

嘉義縣警局3分局長調動　曾冠螢、方子欽及陳勇誌接任

好消息！彰北運動中心1／30重啟營運　健身房暫停使用　

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

強化區域排水功能！花蓮2溪安全風險升高　召開治理規劃說明會

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

率全國之先！基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

歷經28年！淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解台2線塞車

「伯朗大道」路邊攤挨轟！網怒：別侮辱池上人智商　鄉公所回應了

南投卸、新任警分局長聯合交接　許淑華肯定2小時偵破郵局搶案

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

嘉義縣警局3分局長調動　曾冠螢、方子欽及陳勇誌接任

好消息！彰北運動中心1／30重啟營運　健身房暫停使用　

士林30年多老店「山東利民」2／8熄燈　網：三鮮麵配雞翅吃不到了

黃仁勳「會被媽媽講得像12歲」！她曝3舉動笑了：真的很像

快訊／北韓隔2天又射！　朝西岸發射多枚巡弋飛彈

「以個人身份」贊同單一召委制挨批　游錫堃：既然承擔，就應勇敢

台北天空塔爆掏空！預計年底開幕　恐埋爛尾樓變數

挪威46兆主權基金增持科技股　台積電、輝達都入列

為何贊同單一召委制？　游錫堃：民進黨團上屆就有提案

一刀斃命了！韓職起亞虎主帥收回扣遭逮　烏紗帽被拔

文湖線突「無法自動出發」　北捷緊急安排300人換乘未造成延誤

陸足協前主席當庭認罪懺悔　收賄3.5億全認了

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

地方熱門新聞

「伯朗大道」路邊攤挨轟　鄉公所回應了

淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解塞車

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

南投水里「明天送肉粽」　送煞路線曝

南投縣卸、新任警分局長聯合交接

請注意！駕駛酒駕同車乘客也會被罰

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

彰北運動中心明重啟營運　健身房暫停使用

竹市警察局卸新任分局長聯合交接

4縣市發錢「每人最高1萬」　領取資格一次看

雲林縣警局主祕、督察長及分局長履新

嘉義市警察局卸、新任分局長交接

嘉義縣警局3分局長調動

更多熱門

相關新聞

台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會

台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會

台南市勞工局職訓就服中心，2024年預計辦理失業者職業訓練38班次，包含餐飲服務、專業設計、電腦資訊、美容美髮、專業服務等五大類課程，並於29日在民治市政中心行政大樓一樓會議室辦理招標說明會，會中將說明2024年失業者職業訓練相關規範及招標行政應注意事項，歡迎有意願的訓練單位踴躍報名參加。

物流暨供應鏈協會與瑞士業者　合辦歐盟碳排配額交易說明會

物流暨供應鏈協會與瑞士業者　合辦歐盟碳排配額交易說明會

驚！台中1區還是一片草　新案成交單價進逼七期

驚！台中1區還是一片草　新案成交單價進逼七期

桃園航空城遷建案！重建補助調為每坪3萬

桃園航空城遷建案！重建補助調為每坪3萬

長照涵蓋率第一　花蓮榮獲社會進步優選獎

長照涵蓋率第一　花蓮榮獲社會進步優選獎

關鍵字：

排水風險升高治理規劃說明會馬佛衛仔溪達莫溪

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

台男「死在泰國」恐屍骨無存　母快哭瞎：讓他回家

納豆「雙B車牌示愛女友」！

這群人停更跟錢有關！　製作人石頭認「營運出狀況」

更多

最夯影音

更多
五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面