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長照服務涵蓋率第一！　花蓮獲「城市治理社會進步組」優選

▲▼花蓮縣政府「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」榮獲社會進步優選獎肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府榮獲社會進步優選獎肯定，由衛生局長朱家祥（右）代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

未來城市 Future City 2023 首屆「天下城市治理卓越獎」6日於台北遠東香格里拉頒獎，花蓮縣政府提出「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」榮獲社會進步優選獎肯定。

首屆天下城市治理卓越獎競爭激烈，全國徵選，社會進步組共收到77件，涵蓋議題多，投件數最多，且題目類別 豐富。經歷三個月、三輪評選，僅有6個優質專案得獎，整體獲獎率為7%。

▲▼花蓮縣政府「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」榮獲社會進步優選獎肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局局長朱家祥（中）率團隊北上領奬。

花蓮縣長徐榛蔚責成衛生局長朱家祥親自率領方案團隊北上出席領獎，徐榛蔚非常肯定專案執行花蓮縣衛生局及跨團隊家人們，努力實施創新作法，讓花蓮的耀眼成績深獲得評審委員肯定。

獲獎方案「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」前經行政院第5屆政府服務獎及111年衛生福利部高齡友善城市獎的雙獎殊榮，該模式也獲長期照顧司採用複製全 國使用。花蓮南北137.5公里長，失能個案散居中南區之縱谷線及海線，皆需 舟車勞頓至資源集中北區就醫，在宅獲得照顧及醫療服務，是失能者切身的期待。

▲▼花蓮縣政府「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」榮獲社會進步優選獎肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣較整體台灣更早面臨長照的挑戰，於民國104年即進入高齡社會，112年11月底65歲占全縣人口19.7%，老化指數為175.5，全縣7個鄉鎮老年 人口比率更超過20%進入所謂的超高齡社會，積極配合中央推動長照2.0各項資源布建，109年至111年長照服務涵蓋率已達全國第一。

花蓮縣政府認定為推動落實分級醫療及家醫制度之契機，健保署108年民眾就醫權益調查七成民眾認為大醫院專業普遍較好，而致「小病也跑大醫院」 亂象主因，診所利用低，我們將這一個弱勢及威脅因子，轉變成創全國之先的政策，結合醫師公會、診所協會、護理師公會、長期照顧管理中心、居家護理機構、醫事公會、十三鄉鎮市衛生所、各縣市政府等團隊，花蓮首推動「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接服務模式」，並向後銜接推動尊嚴善終。

社會進步組評審團由考試院院長黃榮村擔任評審長，政治大學公共行政系特聘教授江明修、台大醫院雲林分院院長馬惠明、內政部國土管理署副署長 徐燕興、政治大學地政系退休教授張金鶚等5名評審，得獎專案評審建議：在幅員狹長的花蓮，專案團隊積極整合長照服務與醫療關係人，提升分級醫療成效，成效卓越。而專案推動的四大模組，也可成為其他縣市的複製典範。下一階段的挑戰，應考慮讓專案回饋成組織文化，永續經營。

▲▼花蓮縣政府「建立分級醫療模組-發展長照與醫療對接創新服務模式」榮獲社會進步優選獎肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

頒獎典禮小型研討會，花蓮縣衛生局朱家祥局長（左）擔任與談人。

頒獎典禮上安排Panel小型研討會，由本屆評審、台大醫院雲林分院院長馬惠明擔任主持人，邀請雲林縣消防局長林文山、彰化縣衛生局長葉彥伯、花蓮縣衛生局朱家祥局長擔任與談人，其中馬院長對於花蓮幅員狹長，但長照服 務涵蓋率卻是全台灣第一名。印象十分深刻，讓病人不動、醫師移動；也有計劃地改善負責同仁奔波費時、負責單位人數較少等問題，確立長照對接醫療的四大模組。最後，成功透過分級醫療，落實在地老化。一樣是中央力推的長照 政策，但在花蓮的專案裡，實現了另一種因地制宜的長照方式。朱局長分享透過這項專案，第一線公務員釐清在地問題、找出問題對策的關鍵，運用策略完 成無礙服務媒合，促成了此項專案的成功。

朱家祥表示，透過專案的推動讓醫療服務跨越花蓮在地理上的限制，致力 推動落實分級醫療及家醫制度，讓有長照需求的民眾可獲得最適切的醫療與長照服務，這次獲獎感謝評審肯定，衛生局也會持續推動公私協力，讓失能者在地安心老，充分落實花蓮縣長徐榛蔚照顧老大人的政策永續接軌國際，展現花蓮成為養老移居城市的軟實力。
 

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