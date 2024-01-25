台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會　鼓勵投入人才培育

記者林東良／台南報導

台南市勞工局職訓就服中心，2024年預計辦理失業者職業訓練38班次，包含餐飲服務、專業設計、電腦資訊、美容美髮、專業服務等五大類課程，並於29日在民治市政中心行政大樓一樓會議室辦理招標說明會，會中將說明2024年失業者職業訓練相關規範及招標行政應注意事項，歡迎有意願的訓練單位踴躍報名參加。

勞工局長王鑫基表示，開辦失業者職業訓練至今已辦理489班次，培育13271人，訓後就業率達8成以上，並連續13年榮獲勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核金牌肯定，為了讓訓練達到培育效益，每年都會進行滾動性檢討，透過查核、調整，讓培育品質能做得更好；王鑫基說透過說明會讓有興趣投入失業者訓練的訓練單位，可以進一步了解訓練的作業程序與相關規範，鼓勵各訓練單位一起投入人才培育行列，共同協助失業者習得一技之長，讓其能運用所學在職場上發光發熱。

勞工局職訓就服中心將開辦美容人才專業訓練班、流行髮藝設計培訓班、辦公室圖文處理應用班、影音行銷製作培訓班、會計暨資訊商務人員培訓班、咖啡與飲料調製實務班、手作烘焙技能訓練班、寵物美容訓練班…..等38班次課程，預計3月份陸續公告開課日期，有意參加訓練課程的民眾可至永華市政中心、民治市政中心以及所轄各就業服務台索取招生簡章，或由台南市勞工局職訓就服中心網站（https://job.tainan.gov.tw/）查詢最新資訊；報名網址：https://forms.gle/2j3RNyV2Mq1K1iS17，或洽勞工局職訓就服中心06-2991111轉7776池小姐