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桃園航空城遷建案！重建補助調為每坪3萬　市府重申協助重建安置

▲桃園航空城計劃案目前已在推動先建後遷，圖為計劃案內已逐步施工。（圖／桃市府提供）

▲桃園航空城計劃案目前已在推動先建後遷，圖為計劃案內已逐步施工。（圖／桃市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園航空城計畫目前已進入關鍵安置重建期，因部分居民近期希望能檢討重建安置措施與建物補償訴求，桃園市政府今天重申，對於計畫區內居民針對安置與重建期盼，市府近日彙整居民意見，邀集交通部民航局研商討論，其中合法申請建築面積除加發安置街廓重建協助金外，每坪將補助3萬元；此外，安置住宅配售價格考量降低民眾安置負擔，以今年公告配售價格，每坪再調降3萬元辦理。

桃園市府表示，針對桃園航空城計畫，目前研擬加發補助，包括加發建物補償費及自拆獎勵金合計20%的住家房屋補助、安置街廓重建協助金、加發建物補償費15%的配合加速開發獎勵金、調降安置住宅售價及差額補貼門檻、放寬安置住宅承購對象等措施，其補助方案說明如下：

▲桃園航空城計劃案目前已在推動先建後遷，圖為市府邀集居民討論先建後拆等規劃。（圖／桃市府提供）

▲桃園航空城計劃案目前已在推動先建後遷，圖為市府邀集居民討論先建後拆等規劃。（圖／桃市府提供）

一，參考今年及2021年徵收公告時評點變動幅度，考量居民實際安置及重建負擔，對於設有戶籍的住家，以建物補償費加上自拆獎勵金加發20%住家房屋補助費。

二，考量居民興建成本會受到期程調整影響，同時為加速航空城發展，鼓勵居民回流重建，於安置街廓重建之安置戶，如在公告期限內完成二樓版建築並且最後取得新建建物使用執照者及完成舊有建物自拆者，依合法申請建築面積計算，加發安置街廓重建協助金，初步以每坪補助3萬元，並另訂定一定的補助上限。

三，安置住宅配售價格考量降低民眾安置負擔，以今年公告配售價格，每坪再調降3萬元辦理，後續亦將配套訂定相關的規範措施，以落實照顧安置戶的政策目的。原考量較小坪數及較為弱勢家戶權益的差額補貼門檻，會另考量安置的需求訂定。

四，目前尚未搬遷居民，除按照先建後遷的原則外，如提前在政府公告的時間前完成建物搬遷及安置者，則會以徵收當期建物補償費或救濟金的15%加發配合加速開發獎勵金，提前的時間，則會視申請安置街廓、安置住宅不同的對象，按照實際的情形分別訂定。

五，已經先行優先搬遷或自願優先搬遷的安置戶，依照延後的期程，規劃合法建物再加發1筆50萬元的房租補助費，非合法建物則為45萬元。

▲桃園航空城計劃案，圖為居民參觀未來計劃案內重建與安置規劃。（圖／桃市府提供）

▲桃園航空城計劃案，圖為居民參觀未來計劃案內重建與安置規劃。（圖／桃市府提供）

六，安置戶配售安置住宅得依實際居住或貸款需要，按預售屋相關法令規定，在簽約完成後，得讓與配偶、直系血親或二親等內旁系血親，且市府將加強與銀行、農會、信用合作社等共12家金融業者合作，在已完成的「桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台」基礎上，協請業者提供優惠房屋貸款、土地(建築)融資貸款方案，協助民眾順利貸款。

七，安置住宅配售如有剩餘，在一定期間內，提供需要的居民在搬遷的過程作為中繼住宅使用，免收房屋租金。

桃園市府強調，整體期程經過檢討，先建後遷完成時間初步調整至2026年8月，相關期程調整還要提報行政院做最後的確認。航空城開發採取先建後遷，有其特殊的發展背景需特別考量，近兩年營造物價已有相當的變動，這次再針對目前民眾的安置及重建的需求，務實且合理檢討，整體的建物補助，從公告徵收時的521億元，2022年提高至730億元，這次的補助將再提高至超過900億元，居民補償提高超過7成，在協助與保障民眾各項安置權益原則下，讓國家重大建設能持續推動，早日完成開發並帶動地區發展。

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