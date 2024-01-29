台東「KEEP DANCE STUDIO 第八屆年度成果展」精采登場

▲台東縣政府28日晚間舉辦「KEEP DANCE STUDIO 第八屆年度成果展」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府28日晚間在台東生活美學館舉辦「KEEP DANCE STUDIO 第八屆年度成果展」，除了KEEP教舞蹈室表演班精彩的表演外，並有兒童街舞班的精采演出。

縣長饒慶鈴提到，「KEEP DANCE STUDIO」在這8年來一直不懈地推動在地文化，為台東的藝術發展注入了新的元素。她深深感謝這個團隊對台東嘻哈文化的努力與付出。成果展所呈現的不僅是一場舞蹈秀，更是對街舞文化的傳承，對快樂的散播，以及對青少年的正向培養。

縣長饒慶鈴表示，透過街舞等藝文活動，年輕人們能找到正當的興趣，遠離不良行為，並透過舞蹈表達自我，釋放壓力，展現青春的風采，鼓勵青年藉由藝文興趣找到生命中的美好，並期待未來能有更多的青年為臺東的藝術舞台帶來豐富的能量。

台東縣政府民政處進一步指出，此次成果展主辦單位KEEP DANCE STUDIO的領軍者─蔡仁豪，是台東街舞的代表性人物之一，在國內推動街舞文化，且與其胞弟蔡紹威在法國參加街舞盛事Next Urban Legend中分別進前四強與奪得亞軍。10多年前，台東的街舞者們在困境中摸索前行，如今他們在國內外賽事中屢獲佳績，成為地方驕傲的代表。