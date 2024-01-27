寒流發威回溫現象緩慢　台東寺廟送暖暖包助弱勢

▲寺廟送愛暖暖包給獨居長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



雖然天氣預報寒流影響有逐漸「回溫」的跡象，但縱谷早晚溫差仍然很大。台東縣鹿野鄉「寶華山慈惠堂」在農曆春節前特地關懷送愛獨居長者，由於氣溫隨時都可能有驟降的可能，除了準備民生用品外還另準備了「暖暖貼」，希望長輩們不致於出現身體失溫的現象。



即使是週休假日而關懷送愛的行動卻沒有因此停止，「寶華山慈惠堂」購買包括白米、泡麵、沙拉油、醬油、衛生紙、暖暖貼等民生用品，27日一早派廟方人員與志工協助送往關山、池上、海端等地的獨居長者住處。能在農曆春節前能收到外界的愛心讓關懷對象感到相當溫暖，而志工也再三叮嚀長輩要注意保暖措施，畢竟各縣市出現有低溫猝死的意外。



而當志工對長者解釋暖暖貼功用時一度出現雞同鴨講的情形，最後則是笑聲不斷來收場。原因是長輩有重聽的問題搞不清楚功能，於是志工將暖暖貼撕開包裝並示範如何使用，但阿公則是頻頻搖頭表示自己又沒有痠痛的症狀不需要，原來是阿公誤解以為暖暖貼是痠痛藥布。



寶華山慈惠堂常務監事賴永勝表示，由於農曆春節即將到來加上近來的天氣寒冷，廟方特別購買一些民生用品針對關懷對象的需求提供並親送到府。慈惠堂每年也會舉辦社會服務活動，希望能把良善的種子傳播到各個地方，也呼籲各界對於關懷弱勢民眾需求共襄盛舉。