迎春大掃除　居家巨大垃圾請善用各公所清運服務

▲居家巨大垃圾請善用各公所清運服務，切勿隨意搬出堆置或棄置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

農曆春節即將到來，許多鄉親都會依循傳統習俗進行居家大掃除，而清理出來老舊的或損壞的家具、家電等巨大垃圾該如何處理，台東縣環保局提醒，各公所清潔隊提供貼心的清運服務，如預約清運者，請掌握時間清理，並配合清潔人車到運時間清運或搬運至約定地點，切勿隨意搬出堆置或棄置，如經查獲棄置廢棄物行為者，依據廢棄物清理法可罰款1,200元到6,000元，如情節嚴重而涉及同法行政刑罰規定者亦可移送法辦。

清除家中老舊或損壞的家具、家電等巨大垃圾，台東縣環保局請鄉親務必配合當地公所清潔人車清運，如有預約清運疑問，請撥當地公所設置的專線電話諮詢，切勿擅自將廢家具、家電等廢棄物搬出堆置在道路旁、人行道或其他公眾場所，更不可有不法清除處理、棄置廢棄物行為，環保局已持續派員稽查及配合架設縮時攝影設備科技執法，而且全年無休、每日24小時受理公害或污染陳情，一經查獲污染環境行為者，將依廢棄物清理法開罰，甚至移送法辦。

台東縣環保局呼籲鄉親善用各公所清潔隊提供的家戶垃圾清運服務，不要因任意棄置垃圾、廢棄物而違法，破壞了歡喜過年的氣氛。