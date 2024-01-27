台東鐵花村精神再出發！　微光集與Blue House重新開張

▲微光集與Blue House重新開張。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自26日起至2月底，打造「Blue House音樂空間」，在原鐵花村藍房子內辦理多項音樂展演，邀請知名歌手、爵士樂團等進行多達20場次演出。

鐵花新聚落是台東市著名觀光打卡熱點，最早由鐵花村音樂聚落於2010年進駐，在台東縣政府規劃下，十多年來活絡周圍的區域發展，拓展為鐵花新聚落，範圍涵蓋波浪屋貨櫃商店、鐵道藝術村、微光集、閃閃Park，有青澤、烤大爺、星巴克等商店設點。區內藉由彩繪熱氣球燈飾的串聯動線、舉辦台東慢食節、農會市集、各式音樂展演節目，營造台東特有的慢活文創氛圍。

其中廣受好評的微光集創意食農文創市集，被海葵颱風吹毀而暫停營業，加上經營13年的鐵花村音樂聚落於去年底熄燈，鐵花新聚落少了2處可停留的熱鬧場地。台東縣政府針對微光集週邊商店群建物牆面、場地舖面、燈光與電力系統等全面修繕，針對市集品牌、攤商內容等重新設計規劃，在19日重新開幕。全新動線、舞台、攤位區，引進新的餐車與表演團隊，打造出全國最美的夜間市集。

原本鐵花村音樂聚落熄燈後，藍房子承接鐵花村精神，由台東在地音樂人昊恩所屬聲昊公司打造「Blue House音樂空間」，自26日起至2月底舉行多項音樂展演活動，26日晚間進行首場表演，縣長饒慶鈴及文化處長李吉崇前往欣賞。

縣府說明，「Blue House音樂空間」自即日起至2月底止，每週三至週六演出，春節期間僅除夕至初二休息，演出時間為每日晚間19:30至21:30。由於場地空間有限，所有節目均免費，現場將以排隊方式入場。節目場次公佈在「Blue House音樂空間」臉書粉專上，有興趣的朋友可前往查詢：

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