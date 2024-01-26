台東台9線2車對撞！駕駛恍神衝對向廂型車　氣囊爆開保險桿噴飛

▲台9線車禍，駕駛恍神衝對向撞廂型車。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東縣關山鎮台9線加鹿溪橋附近，今（26）日下午2時許發生一起車禍事故，一輛自小客車駕駛疑似恍神，衝到對向撞上廂型車，詳細事故原因仍待調查釐清。

台9線關山鎮月眉路段，一輛由北往南的自小客車行經加鹿溪橋附近約100公尺處時，駕駛疑似恍神，車輛偏移到對向車道，撞到一台由南往北的廂型車，廂型車駕駛意識清楚輕傷，警方抵達後對雙方駕駛酒測，酒測值為零，事故原因還有待警方進一步釐清。