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福添福基金會「助你幸福」圍爐餐會　造福雲嘉近千名弱勢

▲▼ 福添福基金會圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會27日晚間登場，市長黃敏惠出席活動並致詞  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

寒冬送暖迎新年。隨著疫情趨緩，邁入第十五年的嘉義市福添福社會福利基金會，27日晚上於輔仁中學文康中心恢復舉辦大家引頸期盼的「助你幸福」圍爐餐會活動，邀請雲嘉地區近千名弱勢團體、家庭及失依兒童參與。應邀出席的市長黃敏惠、議長陳姿妏皆稱許基金會過去多年來對嘉義市弱勢團體、家庭及莘莘學子的協助與支持，引領及陪伴弱勢家庭面對生命中的挑戰。基金會董事長陳素月邀請五組扶助戶代表上台，親自致贈紅包及福袋伴手禮，勉勵弱勢學子，現場氣氛溫馨感人。

▲▼ 福添福基金會圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲福添福基金會圍爐餐會，基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月與市長黃敏惠等民意代表合照   。（圖／記者翁伊森翻攝）

圍爐餐會會場內外的精心佈置，讓與會者感受到迎新春喜氣洋洋的歡愉，並在氣勢磅礡的舞龍舞獅表演下揭開序幕。董事長陳素月致詞時表示，基金會十多年來，透過專業社工的服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴
他們度過難關，期盼不要讓貧窮阻斷任何一位孩子學習發展及奮發向上的機會。

▲▼ 福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐活動，現場還有大師揮毫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中扶助戶代表劉同學，雖家境清寒，然其仍不畏辛苦，積極好學，現就讀國立臺灣大學醫學系。劉同學除顧及自身學業外，也時常會返家陪伴罹癌的母親，並共同照顧健康欠佳的父親，孝心令人動容。基金會仍會持續的鼓勵及
陪伴，以支持劉同學期許自己能成為一位有溫度的醫生的夢想。

▲▼ 福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會戶外舉辦互動式遊戲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另一位扶助戶代表許同學，父親於多年前過世後，母親一肩扛起一家三口的家計，含辛茹苦的一手將許同學兄妹倆拉拔長大。兄妹二人品學兼優，兄長就讀國立政治大學，許同學則於去年考取國立臺灣大學中國文學系，兩人刻苦
勵學、力爭上游的生命態度，是莘莘學子的榜樣。

▲▼ 福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲福添福社會福利基金會 「助你幸福」圍爐餐會活動相當豐富。（圖／記者翁伊森翻攝）

基金會董事長陳素月肯定上台接受表揚的扶助戶代表及在座所有與會家庭無畏困難、不屈不撓的毅力，以及面對目標或夢想努力不懈的精神。期盼這股「鍥而不捨，永不放棄」的精神，終能帶領我們夢想成真，迎向充滿希望的未來。
圍爐餐會中除表揚扶助戶代表外，也邀請妖果小學同樂會、撼動 H.D.A.帶來精彩且豐富的表演節目，現場氣氛熱鬧滾滾；而場外也安排晨光露營咖啡車現場手沖咖啡；書法大師王宏一老師揮毫寫春聯；麗美整體造型莎麗造型師現
場義剪。

▲▼ 福添福基金會圍爐餐會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月於會中也期許福添福基金會的幫助，不僅僅只是助人一臂之力，更希望能帶給弱勢家庭信心和力量，使他們有更多的勇氣去戰勝困難、翻轉逆境。並也強調基金會將秉持造福、盈福、添福的初
衷，持續於社會福利慈善事業領域深耕努力，共創幸福祥和的社會。

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