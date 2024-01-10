賴清德下重話　點名不要讓「更多的她」進入立法院

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數，民進黨總統候選人賴清德今(10日)在彰化進行車掃行動在彰化走透透，接受媒體聯訪時表示，昨日南投造勢場破萬人，已經顯示鄉親無法接受馬文君這種洩露國家機密又阻擋國防預算的立委，呼籲鄉親一定要支持民主進步黨，不要讓更多的馬文君進入立法院。

▲民進黨總統候選人賴清德陪同立委陳素月車掃。（圖／記者唐詠絮攝）

賴清德表示，中國持續推動戰爭與和平的大外宣，很遺憾在野黨和中國互相唱和，敬請父老鄉親，用神聖的選票守護台灣民主，絕對不能讓中國食髓知味。

選戰關鍵時刻，台灣這八年在蔡英文總統領導下，已經走在正確的道路上，現在要繼續走下去，2024年選舉決定未來的國家方向，也攸關印太地區的和平穩定，歡迎大家一起上車，一起走民主自由、安心生活的路。

▲民進黨總統候選人賴清德陪同立委陳素月車掃。（圖／記者唐詠絮攝）

針對昨日南投造勢場破萬人，賴清德說，已經顯示鄉親無法接受馬文君這種洩露國家機密又阻擋國防預算的立委，呼籲鄉親一定要支持民主進步黨，不要讓更多的馬文君進入立法院。

其次賴清德也解釋，國防部昨天發布中國衛星越過南部上空警報一事，根據國防部公佈搭載人造衛星火箭的路線圖，確實是有飛越台東和台南上空，人民有知的權利，同時說明如果有發現殘骸應該交給相關單位，未來也希望國防部能夠持續加強。