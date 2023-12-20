彰化立委抽籤號次出爐！王惠美領軍藍營喊團結　綠營4女將齊亮相

▲彰化立委候選人抽籤藍營由縣長王惠美領軍。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數，彰化縣4選區共有13人角逐，藍綠各提名4席陷入激戰，今天號次抽籤，最受到關注的是現任立委謝衣鳯，她身兼國民黨副秘書長、縣黨部主委，今天缺席，由選委會代抽，抽籤結束後，縣長王惠美帶領藍軍，呼喊口號，並強調此次要挑戰3名現任綠營立委，只要大家團結全力支持，一定能大勝利。

▲彰化綠營立委展現大團結氣勢。

選委會今天9點開始抽籤，藍綠展現大團結氣勢，綠營現任立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月，與吳音寧等4人在大批支持者，8點多已經就定位，在賴清德彰化縣競選總部主任委員陳永昌、總幹事林世賢、執行總幹事楊富鈞、全體黨公職陪同下，一起前往彰化縣選舉委員會完成號次抽籤。

▲彰化縣立委謝衣鳯未到場由選委會代抽。

第一選區陳秀寶抽中1號，喊出「票投1號陳秀寶、延續建設沒煩惱」；第二選區黃秀芳抽中1號，喊出「信賴有芳、支持1號黃秀芳」；第三選區吳音寧抽中3號，喊出「正月十三投3號、第三選區選3號」；第四選區陳素月抽中3號，喊出「3號陳素月、三票顧台灣」。

而藍營第一選區立委阮厚爵抽中3號，喊出「絕對ok啦」、第二選區楊曜聰抽中2號，拿出「絕對勝利」字聯、第四選區鄭俊雄抽中2號，拿「勝利在握」字聯喊話。

除了藍綠共提名8席外，第三選區代表統促黨候選人桂麗娜抽中4號、無黨籍洪建興抽中1號、第四選區鄭錫懋及蔡念譫皆未出席，由選委會分別代抽1、4號次。而第1選區蘇群傑為素人參選，現年43歲、任職秀水清潔隊員，他說，參選立委只需繳交20萬元，就能表達參選理念，相當值得，今天他帶了個媽祖枕頭，抽中2號，高喊「媽祖保佑」，並希望媽祖能為他帶來好運氣。

以下為彰化立委候選人抽籤號次：

第1選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）－1號(民)陳秀寶；2號(無)蘇群傑；3號(國)阮厚爵

第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）－1號(民)黃秀芳；2號(國)楊曜聰

第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）－1號(無)洪建興；2號(國)謝衣鳯；3號(民)吳音寧；4號(統)桂麗娜

第4選區（永靖鄉、田尾鄉、大村鄉、二水鄉、田中鎮、員林市、社頭鄉）－1號(台灣雙語無法黨)鄭錫懋；2號(國)鄭俊雄；3號(民)陳素月；4號(中華文化共和黨)蔡念譫

▲彰化秀水清潔隊員蘇群傑帶媽祖枕頭抽中2號。