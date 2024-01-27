黃偉哲攜手開基玉皇宮暖伴監護兒少圍爐添衣　祝福新年好運一條龍

▲台南市社會局於在富信飯店辦理「開基祝福龍來幸福」春節活動，黃偉哲市長與監護兒少團圓餐敘，並發放壓歲紅包，同時致贈感謝狀給相關單位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，家家戶戶準備年菜團圓，台南市政府為關懷監護兒少，社會局於27日在富信飯店辦理「開基祝福龍來幸福」春節活動，黃偉哲市長與監護兒少團圓餐敘，並發放壓歲紅包，同時致贈感謝狀給相關單位。

黃偉哲市長，感謝開基玉皇宮第3度支持市府團隊守護兒少，結合MUJI無印良品提供兒少服飾文具等生活用品，並感謝燊鼎地產崇德店及台中友誼會發揮社會企業精神提供春節禮盒，共同祝福孩子們新的一年好運一條龍。

黃偉哲市長表示，台南市目前共有101名由市府監護的兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，由社會局協助安排替代照顧資源，並全力協助孩子們成長過程的一切生活所需。黃偉哲市長特別感謝開基玉皇宮，多年來持續支持市府照顧弱勢，並自2022年起為更貼近兒少需求，結合相關服飾企業贊助兒少自行選購新衣。今年贊助巿府監護兒少及社區弱勢家庭學童共125名兒少，除提供兒少到場選購外，亦可依需求由社會局協助線上選購，並於農曆春節前配送到孩子手中，期盼讓他們穿新衣、換新帽、過好年。

為感謝黃偉哲市長每年排除萬難出席團聚，孩子們特別演出「瘋年紀之小孩很忙」民族舞蹈、「嘎幸福龍齁你」青春組舞，感謝黃市長支持陪伴大家成長，並找到新的人生方向。黄偉哲市長感動之餘，也不忘提醒孩子們要留意網路使用及數位性別暴力議題，好好保護好自己。

此外，為讓監護兒少深入認識台南400年的人文與生態歷史，社會局這次更運用公益彩券盈餘經費帶領監護兒少及照顧者前往台南四草綠色隧道乘船遊湖，深入探索「迷你版亞馬遜森林」，讓孩子在餐敘購衣外，也更加認識生長的土地。

社會局盧禹璁局長說明，兒少在成長過程中，若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排安置機構、寄養家庭或親屬資源作為替代性照顧選擇；若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規劃長期計畫，陪伴兒少健全成長。市府每年也會參考孩子發展需求及對未來的期待，用心規劃結合傳統生活及國際潮流的參訪活動，希望能帶給孩子們不同的體驗與世界觀。