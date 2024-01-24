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嘉義市警友會理事長陳建言接任　黃敏惠、黃明昭親頒當選證書

▲▼ 黃敏惠市長親自頒發嘉義市警察之友會理事長當選證書。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市警察之友會理事長當選證書給新任理事長陳建言(圖左一) 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警察之友會甫於去(112)年12月19日完成理事長改選，由詠順科技公司總經理陳建言順利當選，該會於113年1月21日辦理卸、新任理事長交接儀式，市長黃敏惠親臨會場頒發陳理事長當選證書，期勉新任理事長任重道遠，繼續作為市政推展最堅強的後盾，同時感謝卸任理事長宋傳貴董事長(富祥、伯錦、琨特電機及華緯、正特、祥特企業)在擔任第11屆理事長期間的付出與貢獻。

▲▼ 黃敏惠市長親自頒發嘉義市警察之友會理事長當選證書。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲警政署長黃明昭(圖右二) 南下嘉義頒發證書給嘉義市警察之友會理事長陳建言(圖右一) 。（圖／嘉義市警局提供）

新任理事長陳建言現為詠順科技公司總經理，曾任嘉義市工業會理事長，後湖派出所顧問、警友會理事及第二辦事處主任，陳理事長在擔任第二辦事處主任時，自掏腰包於重要節慶、暑期青春專案、白沙屯勤務等慰問員警執勤辛勞，不遺於力，一路支持警察、相挺警察，始終如一。

▲▼ 黃敏惠市長親自頒發嘉義市警察之友會理事長當選證書。 。（圖／嘉義市警局提供）

黃敏惠表示，嘉義市是全臺最幸福的城市，治安平穩更是市民之福，警察局在過去一年能無後顧之憂維護治安，在各項警政工作屢屢獲獎，正是因為有警友會做為警察局最好的支持後盾，欣逢嘉義市警察之友會理事長交接，期藉各位永續愛嘉義的精神、凝聚前進的力量、回歸前進的軌道、傳承幸福的感動，讓大家一起為全齡共享、世代宜居、安全幸福的嘉義市繼續打拚。

▲▼ 黃敏惠市長親自頒發嘉義市警察之友會理事長當選證書。 。（圖／嘉義市警局提供）

 
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