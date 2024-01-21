嘉義市攜手公益演員　共同呼籲反酒駕、反霸凌、反詐騙、反家暴

▲嘉義市警察大白熊與眾星呼籲民眾一同響應反酒駕、反霸凌、反詐騙、反家暴 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

酒駕一直是嚴重的社會問題，造成無數家庭破碎、人民生命財產損失，因此「酒駕零容忍」是政府一貫之政策，但單靠警察強力執法難以有效遏阻，還需搭配宣導、教育等手段以防患於未然。

長年致力於投入公益活動的「曉水珠心靈之旅」表演團隊，從第一部公益電影《美麗的願望》強調愛要及時、第二部《脫癮而出》講述染毒後重生，接續於113年1月20日在嘉舉辦首映的第三部《覺醒》，探討酒駕、霸凌議題，透過眾明星演員的精湛演出，將讓我們更理解到酒駕傷亡的悲劇、隱忍霸凌的後果，看似離我們很遠的社會新聞事件，卻是不斷在你我生活周遭上演的真實故事，期望透過電影讓觀眾重視現在社會正面臨到的問題、孩子在學校的身心健康，還有告訴觀眾「生命無價，一次酒駕，終生付出代價」。

為強化警民互動即持續擴散宣導效益，本次活動嘉義市政府警察局請出打詐宣導大使「警察大白熊」與觀眾現場互動合影，也準備了宣導手舉牌、宣導文創小物對民眾進行「反酒駕、反霸凌、反詐騙、反家暴」有獎徵答活動，成功吸引大、小朋友的關注及喜愛，期藉由演員的號召力及搭配員警現場宣導解說，把犯罪預防觀念深植所有人心中展現警民合作的精神，聯手打擊犯罪。

警察局局長沈炳信表示，嘉義市火車站前的地標「沉睡大白熊」睜開雙眼甦醒化身打詐宣導大使「警察大白熊」，更是與本片主題契合，呼籲大眾對於毒品危害、酒後駕車、霸凌行為乃至於詐騙問題，都該覺醒，更重要的是要結合教育、社政、衛政等領域，並且號召更多民間企業、社會團體及社區神隊友，發揮1+1大於2的能量，共同維護「全齡共享、世代宜居」幸福永續嘉義市。