蕭美琴嘉義輔選王美惠　力拚國會女戰神續留國會

▲ 蕭美琴(右2)嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

選舉倒數4天，民進黨立委王美惠今（9）日上午先是在總統候選人賴清德陪同下進行車掃拜票，兩人展現超高人氣，與沿途鄉親熱情互動，晚間副手蕭美琴特別接棒輔選，出席王美惠所舉辦的造勢晚會，現場也邀請三立前主播廖筱君擔任主持人，另有歌手楊烈、張秀卿開唱推薦，與立委洪申翰站台助講。

「戰貓」蕭美琴再訪嘉義市衝刺選情，與賴清德兩人不約而同「抵嘉」顧票，力拚最重要的一席國會女戰神，嘉義女兒王美惠續留國會。

▲ 王美惠說明爭取與市府攜手爭取預算建設她的故鄉嘉義。（圖／王美惠競選總部提供）



王美惠說，嘉義是她的故鄉，她熱愛這片土地，這4年來和市政府合作，為嘉義市爭取超過60億的預算來建設嘉義，未來也請鄉親繼續支持，讓她為嘉義市爭取更多的經費。王美惠說，民進黨有今天的發展，就是靠大家這樣一步一腳印打拚出來，王美惠感謝大家長期以來的相挺，也和鄉親約定，1月13日要一起來迎接勝利。

蕭美琴表示，為了支持最認真的立委王美惠，今天晚上特別開了兩個小時的車，從台中趕到嘉義，來支持國會女戰神王美惠，她說，認真的女人最美，今天有美惠和美琴，是雙美的組合，所以嘉義市是有雙倍的力量。蕭美琴也表示，台灣就是有很多認真的人一起成長，台灣的歷史就是這樣寫出來。蕭美琴也提出現在最流行的「在路上」的影片，表示她和賴清德駕駛的這台車，已經開到嘉義市，並宣佈這台車的車牌號碼是216，拜託請大家要支持2號賴清德、1號王美惠、6號民進黨。