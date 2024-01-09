　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

蕭美琴嘉義輔選王美惠　力拚國會女戰神續留國會

▲▼ 蕭美琴嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

▲ 蕭美琴(右2)嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

選舉倒數4天，民進黨立委王美惠今（9）日上午先是在總統候選人賴清德陪同下進行車掃拜票，兩人展現超高人氣，與沿途鄉親熱情互動，晚間副手蕭美琴特別接棒輔選，出席王美惠所舉辦的造勢晚會，現場也邀請三立前主播廖筱君擔任主持人，另有歌手楊烈、張秀卿開唱推薦，與立委洪申翰站台助講。

▲▼ 蕭美琴嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

「戰貓」蕭美琴再訪嘉義市衝刺選情，與賴清德兩人不約而同「抵嘉」顧票，力拚最重要的一席國會女戰神，嘉義女兒王美惠續留國會。

▲▼ 蕭美琴嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

▲  王美惠說明爭取與市府攜手爭取預算建設她的故鄉嘉義。（圖／王美惠競選總部提供）


王美惠說，嘉義是她的故鄉，她熱愛這片土地，這4年來和市政府合作，為嘉義市爭取超過60億的預算來建設嘉義，未來也請鄉親繼續支持，讓她為嘉義市爭取更多的經費。王美惠說，民進黨有今天的發展，就是靠大家這樣一步一腳印打拚出來，王美惠感謝大家長期以來的相挺，也和鄉親約定，1月13日要一起來迎接勝利。

▲▼ 蕭美琴嘉義站台王美惠 。（圖／王美惠競選總部提供）

蕭美琴表示，為了支持最認真的立委王美惠，今天晚上特別開了兩個小時的車，從台中趕到嘉義，來支持國會女戰神王美惠，她說，認真的女人最美，今天有美惠和美琴，是雙美的組合，所以嘉義市是有雙倍的力量。蕭美琴也表示，台灣就是有很多認真的人一起成長，台灣的歷史就是這樣寫出來。蕭美琴也提出現在最流行的「在路上」的影片，表示她和賴清德駕駛的這台車，已經開到嘉義市，並宣佈這台車的車牌號碼是216，拜託請大家要支持2號賴清德、1號王美惠、6號民進黨。

 
ET快訊
21歲男慘遭夾斃！　聯結車駕駛「撿手機沒看路」
侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替
國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普
罔腰被影射「愛滋」哭了　鳳梨：不是先哭先贏
新北死亡車禍！　騎士滿臉血喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍軍嘉義大造勢韓、朱接棒助講　侯友宜籲藍白團結下架民進黨

蕭美琴嘉義輔選王美惠　力拚國會女戰神續留國會

免費看！桃園光影文化館　1／13起推出「彼時此刻的邊際」影展

長榮航空和中原大學再合作　ESG永續創新設計競賽起跑

假扮未成年買菸測試...南投業者4成3不合格　老闆認看似成人就賣

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

東部園區周邊6年救16隻　玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

2024台南市上半年用水無虞　黃偉哲：節約用水當思無水之苦

台南市府2首長就職　黃偉哲期許貢獻所長勇於承擔責任

國際獅子會300B5區千人捐血　總監翁明哲：行善要即時！

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

佛山掉入河道的翡翠蛋面已找到 打撈人員：臭水溝找了三天 有回報

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

藍軍嘉義大造勢韓、朱接棒助講　侯友宜籲藍白團結下架民進黨

蕭美琴嘉義輔選王美惠　力拚國會女戰神續留國會

免費看！桃園光影文化館　1／13起推出「彼時此刻的邊際」影展

長榮航空和中原大學再合作　ESG永續創新設計競賽起跑

假扮未成年買菸測試...南投業者4成3不合格　老闆認看似成人就賣

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

東部園區周邊6年救16隻　玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

2024台南市上半年用水無虞　黃偉哲：節約用水當思無水之苦

台南市府2首長就職　黃偉哲期許貢獻所長勇於承擔責任

國際獅子會300B5區千人捐血　總監翁明哲：行善要即時！

竹北氣爆少年住院喊「妳不應該把我救出」　媽媽聽完崩潰

吳怡農批國防部「親自示範如何發爭議訊息」！ 要求3點給交代

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

龍年要點光明燈4生肖曝光！　屬兔注意小人、屬牛嚴防跌倒

戴晚郎／中共發射衛星秒變飛彈，烏龍還是介選？

百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

麥味登母公司揚秦去年營收刷新高　炸鷄大獅上半年進軍美國

網銀聲請定暫時狀態處分　智冠：將依法答辯

實支實付醫療險副本理賠風暴　安聯人壽1／12起限縮2張

今天開賣！超商「53款新春福袋」限量開搶　瑪莎拉蒂、機票大放送

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

地方熱門新聞

侯友宜呼籲藍白團結下架民進黨

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

蕭美琴輔選王美惠力拚續留國會

長榮航空＋中原大學　ESG永續創新設計競賽起跑

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

免費看！桃園光影文化館　1/13起推出影展

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

台南3首長退職黃偉哲頒贈紀念牌

2024台南市上半年用水無虞

台南市府2首長就職黃偉哲期許貢獻所長

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

南消「綠蠵龜」搶救民眾生命財產

行善要即時　獅子會300B5區千人捐血

更多熱門

相關新聞

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

2024總統大選倒數4天，近來民進黨副總統候選人蕭美琴被爆料臉書管理員有「伊拉克人」，暗指有「境外勢力」在操作。殊不知，中東國際事務專家、庫德裔台灣人許善德出面澄清，該名「伊拉克管理員」是他的太太許家華，「如果看我的書，大家就會知道我老婆長期跟蕭美琴工作」，真相曝光讓不少人驚嘆蕭美琴的幕僚臥虎藏龍。

2024大選1954萬人可投票！40到49歲最多人　50到59歲、60到69歲居次

2024大選1954萬人可投票！40到49歲最多人　50到59歲、60到69歲居次

2024大選選舉人數出爐！1954萬人決定台灣未來

2024大選選舉人數出爐！1954萬人決定台灣未來

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠

賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

關鍵字：

2024嘉義市立委王美惠嘉義市蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

罔腰體重掉到42kg！宣布暫時停工：睡不好吃不下

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊政黨輪替

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

罔腰崩潰哭訴「走不出來」！老公心疼：前任還是不放過

「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕了！　結婚9年圓夢爆淚

怒控好姐妹偷吃老公！「PTT表特聖女」點名小三開戰

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面