藍軍嘉義大造勢韓、朱接棒助講　侯友宜籲藍白團結下架民進黨

▲侯友宜嘉義大造勢，籲藍白團結下架民進黨 。（圖／張秀華競選總部提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

選戰倒數最後三天，國民黨總統候選人侯友宜9日晚間回到本命區嘉義，參加「嘉義出總統」縣市聯合造勢大會，侯友宜引用民主前輩蔣渭水：「同胞須團結、團結真有力」，喊話柯文哲「團結下架民進黨」，這不僅是對清廉民主、責任政治，更是對台灣未來的歷史使命負責任。

▲藍軍嘉義大造勢，國民黨籍立委候選人張秀華力拼逆轉勝 。

國民黨徵召提名立委候選人張秀華感性訴求，投入選舉之初大幅落後現任民進黨籍對手，惟經過半年多來參與上百場客廳會、提名同志推薦會，加上立委王美惠爭取前瞻預算全國最後一名，勝選氣勢已逐漸超越對手，選戰最後關鍵時刻，呼籲選民團結做伙挺秀華，力拼逆轉勝。

▲侯友宜嘉義大造勢，韓國瑜、朱立倫接棒上台助講。

「嘉義出總統」縣市聯合造勢晚會，9日晚間在港坪體育館前金山路上封街舉辦，現場湧入超過二萬五千名支持者。包括黨主席朱立倫、前副總統蕭萬長、嘉義市長黃敏惠、嘉義同鄉會聯合總會總會長劉輝雄、立委翁重鈞、國民黨不分區提名人韓國瑜、柯志恩、張秀華，嘉義縣山、海區立委候選人林國慶、詹琬蓁接力發表演說。主持人由謝龍介搭檔台中市副市長王育敏。

黃敏惠表示，嘉義出身的侯友宜，從基層員警爬升到警政署長、警大校長，有機會成為台灣有史以來第一位從基層公務員出身的平民總統，惟每到選舉，民進黨使盡抹黑、抹紅手段，籲請嘉義鄉親謠言不要聽、奧步不要怕，力挺用生命守護中華民國的嘉義子弟侯友宜。

第三次返鄉助選、助講的蕭萬長，感謝嘉義鄉親的肯定，讓他在2008年有機會當選副總統為國家服務。看到民進黨執政近八年來貪污腐敗、傲慢專政、漠視民意，把國家推到戰爭的邊緣，就連疫情期間缺口罩、缺疫苗，不顧民眾生死，呼籲民眾投藍不白投。

韓國瑜表示，今天下午國防部發布防空警報「飛彈攻打台灣」，後來才發現國防部錯把衛星Satellite誤植為飛彈Missile，「發射衛星講成飛彈攻打」，民進黨領導後，「國防部連衛星跟飛彈都搞不清楚」，這是民進黨選情最大的警報。

韓國瑜助講後，侯友宜在黃敏惠、翁重鈞、張秀華、詹琬蓁、林國慶等人簇擁下大進場，短短二百公尺，走了將近20分鐘，支持民眾手持「台灣再出發、人民選好康」旗幟、「找回公平正義」、「侯友宜做總統」看板，熱情揮舞國旗，凍蒜聲不絕於耳，展現團結勝選氣勢。

侯友宜登台後質問民進黨籍總統候選人賴清德，面對民進黨「廢死、台獨、非核家園」這三塊神主牌，你什麼時候要表明立場？要逃避到什麼時候？高喊台獨萬歲的賴清德，參選中華民國總統，卻將中華民國跟憲法當作是一場災難與神話，究竟你的心中到底有沒有中華民國？

最後侯友宜喊話柯文哲主席與白色力量，藍白政治領袖必須承擔政黨輪替的責任，團結力量、集中選票，「團結下架民進黨」，千萬不能變成保送賴清德，這是對清廉民主、對責任政治、對台灣未來的歷史使命負責任。晚會最後在眾人合唱歌手翁立友的「堅持」後，劃下圓滿句點。