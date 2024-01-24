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社會 社會焦點 保障人權

涉幫「ACE交易所」洗錢　大律師家中搜出4700萬！女友家扣麥拉倫

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案，查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元，警方持續進行第2波掃蕩行動，查出知名「建業法律事務所」負責人王晨桓涉嫌協助洗錢，在他家中搜出4700萬現金，並在另一位犯嫌女友家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車，共逮捕5人，查扣總金額6600多萬元，虛擬貨幣1億8000萬元，訊後依法送辦。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在王晨桓家中搜出4700萬現金 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方調查，日前破獲詐騙集團誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，待被害人要求出金時，以繳納保證金等理由拖延拒絕，造成被害人血本無歸。在查獲林男等人到案後，循線得知「ACE交易所」與知名「建業法律事務所」負責人王晨桓名下帳戶有異常金流往來，涉有洗錢等嫌疑。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方分別前往台北市、新北市、宜蘭等10個地點執行搜索，在集團成員租屋處起出現金1700多萬及各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包，更在王晨桓深坑住處搜出4900萬元現金，在女友林姓女子家查扣麥拉倫720S跑車，新車價值1800萬，共逮捕ACE職員相關人等共5人，共扣得6600萬元。

王男等人到案後堅決否認涉案，對查扣的贓款部分自稱是向朋友借的，卻無法交代現金來源。警訊後將5人依洗錢、詐欺等罪嫌送辦，台北地檢署聲請收押禁見，在執行2波查緝行動迄今，已查扣現金1.8億餘元、價值2.9億多元的虛擬幣，合計4.7億元，另查扣的麥拉倫720S，後續將依司法程序處理，沒入及拍賣。

▼警方在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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