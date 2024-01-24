花蓮民宅奪命火警！4人困屋內「2童傷重身亡」

記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣新城鄉24日發生奪命火警，一處2層樓高的民宅下午3點左右因不明原因起火，火勢全面燃燒，消防人員到場灌救、找到了受困的4名傷者。遺憾的是，傷者當中的2名兒童因傷勢過重，搶救後仍宣告不治，至於詳細起火原因，仍待進一步調查。

▲花蓮民宅奪命火警。（圖／記者王兆麟翻攝）



警消人員獲報以後，派出16車共47人趕往現場搶救，抵達時民宅一樓、二樓已全面燃燒，二樓的陽台還有名年約60歲的女性待救。

▼花蓮民宅火警，造成3歲男童、2歲女童不治身亡。（圖／記者王兆麟翻攝）



消防人員不敢大意，立即架梯將人救出，送往慈濟醫院救治，並且在一樓佈水線滅火、搜救。經過15分鐘左右，消防人員成功控制火勢，也在一樓隔間發現了年約3歲的男童、年約2歲的女童，不過2人因為傷勢過重，已經沒有呼吸心跳。

遺憾的是，2名孩童送往慈濟醫院搶救，仍舊傷重不治身亡。此外，警消還在一樓後側發現年約70歲的男性，經過緊急處置後，送往慈濟醫院救治。

目前年約60歲女性、年約70歲男性正在慈濟醫院加護病房接受治療，至於詳細起火原因為何，仍待火調人員進一步釐清。

▼花蓮民宅奪命火警。（圖／記者王兆麟翻攝）

