11月大男嬰遭溼口罩悶死！父忍痛同意解剖查死因　母悲傷陪同相驗

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

華視主播林彥林彥汝昨晚在臉書發文，揭露朋友的姊姊將11個月大的男嬰送到公托，沒想到孩子卻因被強制戴口罩，竟遭浸濕的口罩活活悶死。稍早男嬰的父母親抵達板橋殯儀館相驗遺體，只見男嬰母親不發一語，神情哀戚，男嬰父親則低調快速步入，相驗過程中，男嬰父親原本不忍兒子遺體遭破壞而不願解剖，但最後他決定聽從檢察官指示，解剖遺體釐清死因，檢方也將擇日解剖。

▲11月大嬰兒在托嬰中心遭口罩悶死，嬰兒父母親稍早抵達板殯 。（圖／記者陳以昇攝）

林彥汝23日晚間在臉書爆料，朋友的姊姊22日上午突然接到托嬰中心的電話，稱11個月大的兒子突然無呼吸心跳，正在搶救中，由於病情並不樂觀，家屬只好忍悲簽下放棄急救，男嬰不幸在昨晚離世。

托嬰中心稱因近期呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，上午老師幫男嬰戴口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求要戴。孩子戴上後大哭，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他」，直到20多分鐘後要換教室，老師以為孩子在睡覺，最後才處理他，沒想到發現時人已沒了呼吸心跳，錯過黃金急救時間。

▲男嬰父親（前）原本不捨兒子解剖，最後決定聽從檢察官指示解剖釐清死因。（圖／記者陳以昇攝）



今午檢方在板橋殯儀館相驗男嬰遺體，稍早男嬰母親與遺體先抵達板殯，之後男嬰父親及公托館長也到場，下午4時30分許結束相驗，原本男嬰父親不捨兒子遺體遭破壞，不願接受解剖，但最後他決定聽從檢察官指示解剖，檢方也將擇日解剖查明確切死因。

▲男嬰母親（右）及托嬰中心館長（左）等待嬰兒遺體相驗 。（圖／記者陳以昇攝）