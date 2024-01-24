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11月大「男嬰活活悶死」時間軸曝光　他露出嘴型..最後向老師求救

網搜小組／劉維榛報導

一名媽媽求子9年好不容易生下男寶，不料孩子在托嬰中心被迫戴口罩，哭鬧反抗過程中，口鼻因口罩上的眼淚、鼻水浸濕黏住而活活悶死，老師卻以為睡著，錯過黃金救援時間。事實上，父親當天早上7點53分將寶寶送到中心，不料8點36分寶寶就失去心跳。消息曝光後，一票網友痛批「生病不一定會死，但窒息一定會死好嗎？」

▲▼寶寶,嬰兒,初生兒。（圖／達志影像／示意圖）

▲11月大男嬰被口罩悶死。（示意圖／達志影像）

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下個月就要抓周了，寶寶卻來不及長大。該名媽媽淚訴，好不容易來了這個小孩之後，沒想到僅相處11個月這樣就走了，哽咽說道「覺得很不捨，很不容易才有這個小孩的」。更讓家長無法諒解的是，查看托嬰中心監視器才發現寶寶被活活悶死的真相。

近期因呼吸道疾病開始盛行，該中心這禮拜規定實施口罩令，但寶寶不喜歡扯掉，卻遭老師硬戴上去，哭鬧過程中，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下」，老師以為孩子睡著，直到20分鐘後要換教室，才發現男嬰已沒呼吸心跳。

男嬰父親查看整個時間軸，上午7時53分把寶寶送到托嬰中心，孩子有自行將口罩扯下，8點9分老師替孩子重新戴口罩，8點13分口罩被口水眼淚浸濕，已呈現透明狀且黏在臉上，在嬰兒床上不斷轉圈，可看出孩子的嘴型，「那可能已經是他最後在跟老師求救了」，但老師卻都沒有發現。

又過了1分鐘後，孩子吸不到空氣導致全身癱軟，最後以面部朝下的姿勢跪趴在床上，8點19分有其他老師經過，但忙著顧自己班上孩子，沒有發現寶寶呈現跪趴異狀。男嬰父親悲憤直呼，「起碼幫他翻一下，也許就會有救了。」

接著來到8點29分，才有老師來拍寶寶屁股2下，見男嬰沒反應卻還是沒有警覺，到了8點36分才察覺異常，但男嬰已經沒了呼吸心跳，緊急送醫搶救仍在23日晚間宣告不治。

該名男嬰父親透露，中心裡有很多小孩沒有戴口罩，不懂為何一定要強迫他的小孩戴，整個事發經過，照護員至少有2次救命機會，卻都被輕忽，才釀成悲劇，後續他們也將對中心張姓主任、林姓照顧員、曾姓照顧員提告過失致死。

心碎消息曝光後，PTT母嬰版也眾多家長討論，「覺得根本就不應該要有嬰兒口罩，非常危險」、「幫嬰兒戴口罩是有事嗎？他們根本還沒有自主能力拿開」、「2歲以下不能戴口罩，托嬰專業人士不知道？」「不能理解讓1歲以下小孩戴口罩用意在哪」、「當年（確診）最恐慌的時候，我女兒1歲多也不用口罩，而是用遮罩，這孩子真的很可憐，被錯誤的政策窒息死的」、「逼迫小小孩戴口罩就是矯枉過正」、「生病不一定會死，但窒息一定會死好嗎」、「1歲以下一直都不用戴，我去醫院都沒給小孩戴了」。

一名網友也抱怨，「2022/12月時，我在貓空纜車有被要求強制給小孩戴，小孩當時推車中睡熟，站務還給我一個比廁所衛生紙薄的拋棄式口罩，我就打開口罩、拆掉繩子，蓋在臉上，像蓋死人，他們就放行通過，覺得台灣口罩規定很荒謬」。

不僅如此，日前有一名家長發文表示，寶寶預計年中要送托，看中一間老師、環境不錯且又離家近的托嬰中心，唯獨要「全天戴口罩」的規定讓他有些猶豫，因此求問「送托的媽媽們有碰過一定要戴口罩的托嬰嗎？」

底下許多家長們勸退，「放棄！一直戴著不太好，如果打噴嚏鼻涕也都會在上面，沒勤換更噁」、「我認為感冒的強制戴比較有意義，但施行起來有困難」、「我也不想要孩子全天戴口罩，但照顧生病小孩真的很地獄」、「全世界剩台灣還在給嬰兒戴口罩」。

其中有網友透露，「幼兒園兒子有陣子班上太多病毒，被規定午睡也要戴口罩，他說睡覺的時候很熱，感覺很辛苦」、「 我的托嬰中心也是要求要戴口罩，我是不鼓勵小孩戴著的。重點是，去年8月進去後，感冒也是沒停過，我真不知道在戴個屁」。

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