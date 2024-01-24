找蔡尚樺主持記者會　假澳洲券商吸金15億！25人遭搜索約談

▲金鐘主持人蔡尚樺受邀主持的券商記者會，同台合照的阿格斯交易所前總裁許獻中(右)，大華新瑞負責人林上紘(左)都遭聲押。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

投資網站「findex.win」以販售澳洲券商金融產品，標榜年報酬可達14%等噱頭，再請來金鐘主持人蔡尚樺主持代言，從2019年到2023年間詐騙投資人近15億元，直到去年付不出紅利，才被檢舉涉嫌詐騙，檢警調聯手查出，一切是阿格斯交易所前總裁許獻中等人捏造的虛假投資，台北地檢署23日指揮警調搜索約談25人，24日陸續移送北檢複訊，初步已排除蔡尚樺知情涉案。

全案經檢察官複訊後，24日傍晚陸續諭知將許獻中、薩摩亞商大華新瑞負責人林上紘、代銷業務戴雨金等人聲押禁見。

專案小組獲報，許獻中等人對外自稱代表真正存在的澳洲外匯券商ACDEX，實際上未獲授權，就擅自創造「雙倉對沖外匯息差交易」產品，透過薩摩亞商大華新瑞設立的「findex.win」網站公開販售，另外找來境外公司「瑞豐全球資本公司」等代銷公司推銷。

▲檢警調查扣精品名牌包與現金等不法所得。（圖／調查局提供）

不法集團向投資人宣稱，所販售的境外基金，主要投資國際外匯市場隔夜利息收益，每半年配息1次，不但保本，還可獲得14%的年化報酬率，有上百名投資者被高利吸引，直到2023年4月間，公司公告無法繼續支付投資紅利，投資人才發現遭騙報警。

專案小組發現，這個吸金集團已經在台運作多年，林姓主嫌不但多次高調舉行記者會，發表投資理財的看法，甚至在2020年疫情期間，大手筆選在台北高檔酒店舉辦「澳洲ACDEX券商亞太營運總部成立記者會」，找來金鐘獎最佳主持人蔡尚樺主持，製造聲勢，不過經初步釐清後，認為蔡尚樺只是單純受邀工作，對吸金詐騙並不知情。

▲檢察官指揮警調單位兵分16路搜索。（圖／調查局提供）

台北地檢署檢察官林俊言指揮刑事局偵七大隊、調查局台北市調處在23日兵分16路，搜索相關涉案公司在台辦公室與主嫌住處，查獲Chanel等名牌錶6支、Hermes名牌手鍊1個、Bvlgari名牌項鍊1個、Burberry名牌包7個，加上向法院聲請查封的存款、北市銅山街房產等，共查扣市價逾1億1500萬元的動產不動產。

警調單位在23日的行動中，同步拘提約談25名涉案嫌犯，其中14人已陸續獲得請回，至於阿格斯交易所許前總裁許獻中，大華新瑞公司負責人林上紘、財務長張其元，代銷業者林裕國、楊鳳珠夫妻與業務戴雨金等主嫌，在24日陸續被依《刑法》詐欺、《銀行法》吸金、《證券及投資信託顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌移送北檢。