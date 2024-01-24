家政婦打掃7個月「暗記保險箱密碼」　搬走超大1Kg金塊...偷光現金

記者林東良／台南報導

長期受僱在一名醫師家中清潔打掃的48歲江姓清潔婦，工作7個月期間，暗中記下被害人家中保險箱密碼，再趁機偷走2大塊重1公斤的金塊、各式金飾、美金、現金等價值約400萬元左右財物。台南市警五分局據報循線查出其犯情，23日拘提江女到案，並在她家中起獲被害人遭竊之金飾及金錢及在銀樓追回遭變賣的金飾贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警五分局查獲長期在被害人家中清潔打掃之48歲江姓女子，疑伺機記下被害人家中保險箱密碼，竊走2大金塊、各式金飾、美金、現金等財物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局18日接獲民眾報案，稱其家中金飾及金錢不翼而飛，疑似遭竊損失不菲，市警五分局案發後成立專案小組加強偵辦，先經鑑識小組前往勘察採證，發現遭竊住家並無外力入侵跡象，懷疑可能是內賊，經過濾比對鎖定涉案可能對象為長期在被害人住家打掃清潔之48歲江姓婦人，在清查其近期活動範圍並輔以周遭監視器影像追查，得知江女近期有前往中西區之銀樓，並拿舊金飾換成新的金飾，經提供採證資料，被害人指認確為被偷走的物品。

警方為避免江女持續將竊得之物品脫手變賣獲利，專案小組隨即檢具相關事證向台南地檢署及法院聲請拘票及搜索票，於23日執行拘提搜索，在江女家中起獲被害人遭竊之金飾、現金計有13件，新台幣45000餘元及美元160元等遭竊物品，隨即依竊盜罪嫌帶回偵辦，經被害人清點失竊金飾及金錢後，發現幾乎全數找回，對偵辦員警連連稱謝，也對警方高效率辦案大聲說讚。

五分局長洪宏榮表示，民生竊盜為民眾感受最深之犯罪案件，除金錢損失外，其家中遭人侵入之不安全感亦會加深，故轄內若發生住宅竊盜必將全力偵破，使民眾住的安心；另年關將近，住家內多有大量現金，宵小可能趁機行竊，民眾應多注意，如對住家防竊有疑慮，也可向就近派出所諮詢治安風水師，提升住家防竊措施；第五分局也將持續防制及偵處轄內各項治安案件，以維北區治安平穩。