林靜儀：我們這一輩「抵制」某夜夜秀是沒用的



▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿，雖然《賀瓏夜夜秀》製作人火速致歉，仍遭到大批名人、網友炎上。對此，立委林靜儀認為，我們這一輩「抵制」某夜夜秀節目是沒有用的，她向年輕人喊話，不要讓人格低劣的人代言你們整個世代。

林靜儀24日在臉書發文，呼籲父母和老師們花一些時間，與孩子討論同理心與尊重，並探討台灣的多元價值。她特別向年輕人發出喊話，強調不要讓那些看節目還笑得出來的觀眾覺得一切都正常，「你們的態度才有機會讓那群看節目還笑得出來的觀眾，覺得『好像哪裡怪怪的』」。

林靜儀進一步強調，不要讓人格低劣的人代言整個年輕世代。

針對爭議，《賀瓏夜夜秀》製作人「霍金」在YouTubeu影片底下道歉「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉」。

