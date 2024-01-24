《夜夜秀》遭圍剿全因為他！　來賓不認錯開嗆

▲《賀瓏夜夜秀》邀請中國媒體人王志安上節目，他暗諷罹罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰。（圖／翻攝STR Network YouTube）

文／CTWANT

薩泰爾娛樂製作的人氣脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，選前曾邀請不少政壇名人參加引發轟動，沒想到前大陸《央視》調查記者王志安卻在前天（22日）播出的節目中聲稱，台灣選舉就是一場秀，不像政治競選舞台，而像演唱會，更譏諷民進黨推出身障律師陳俊翰選不分區立委，是為了上台煽情催票，引發綠營不滿。對此，節目製作人霍金昨（23日）也在影片留言區道歉急滅火，但王志安則在X平台發文開嗆「說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。」

大陸媒體人王志安近日上《賀瓏夜夜秀》時表示，他這次特地到台灣來觀察選舉，他覺得看台灣造勢場合像「走錯片場」，有歌星、有鋪墊，「還有把殘疾人推上去煽情的」、「音樂一起，然後那個殘疾人說支持民進黨、搶救王義川」，明顯就是在影射民進黨不分區立委名單中的身障律師陳俊翰。

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▲民進黨凱道造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞，蕭美琴上台獻花 。（圖／記者李毓康攝）

對此，民進黨發言人張志豪也痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。張志豪也強調，支持障礙者平權一直是該黨的核心價值，「無論是立法行政、民間團體合作方面，民進黨持續打造健全的制度，讓障礙者擁有平等機會，能夠持續努力，而不會因為單一評論者的影片、片面評價而改變，也希望評論者能夠尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。」

《賀瓏夜夜秀》製作人霍金為此也在昨晚於該則影片下方置頂留言向陳俊翰致歉，「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」

不過王志安對綠營的抨擊也毫不畏懼，他昨深夜在X平臺連發數篇文回嗆「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，不是我」，並強調如果民進黨真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？「把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀好嗎？」

王志安續稱，「更惡劣的是，一個執政黨的發言人，竟然對一個綜藝節目的言論斷章取義施以壓力，哪有一點民主政黨虛懷若谷的樣子？說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。民進黨的發言人，我覺得你們如果真胸懷擔當，不要仗著執政地位對節目組去施壓，嚇得夜夜秀趕緊出來澄清道歉。畢竟我被封殺了至少目前還是去台灣，可夜夜秀要是被封殺了，他們可是哪也去不了了。」

王志安坦言，自己根本不在乎得罪民進黨，如果因為自己的發言無法再到台灣，那他也接受，「但我會鄙視台灣的政客」，而且「也沒關係，我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？如果有難度我再加入美籍，我看哪個不識相的執政黨敢不讓美國人入境台灣？」

他表示自己連中國共產黨都不怕，又怎會怕綠營的網軍，譏諷民進黨發言人的水平跟中共根本一丘之貉，還稱前中國外交部發言人趙立堅去當民進黨的發言人，一點問題沒有。」

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