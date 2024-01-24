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《夜夜秀》遭全網炎上！　萬老師「目睹1幕」怒噴：可恥至極

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者邱晟軒／綜合報導

《賀瓏夜夜秀》近日邀請《央視》前調查記者王志安，節目中他暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發輿論圍剿。對此，民進黨準立委郭昱晴今（24）日怒轟該節目可恥至極，是人性最醜惡的一面。

針對王志安在節目上訕笑身障律師，郭昱晴稍早前在臉書發文表示，節目中的主持人及另一位女主持（Albee）居然拍手叫好，大聲訕笑，展現出人性最醜惡的一面，形容這樣的行為為「可恥至極」。

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郭昱晴指出，陳俊翰律師不畏老天爺對他的磨難，即使身體上的限制，台大畢業之後，仍以最優異的成績在美取得律師高考第一名，和法學博士的學位。但他放棄了在美高薪的律師工作，回到台灣成為人權律師幫助更多罕病及身障人士和家庭改善他們的生活！然而，他卻在節目中被歧視性地當作笑柄，讓她感到極度憤怒。

另外，對於助理主持人Albee道歉表示，她現場沒有聽到王志安提及「殘疾人」，解釋只聽到歌星、選舉像秀就笑了。郭昱晴批評，王志安說了兩次「殘疾人」，我絕對不相信就坐在旁邊的主持人會不知道他講什麼！

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

「賀瓏夜夜秀」製作人霍金今天在影片下方留言區致歉，他表示，本集內容提及台灣選舉的特殊文化時，因製作疏忽，造成部分內容對本屆民進黨不分區立委提名律師陳俊翰不敬，「在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。」

霍金強調，節目製作組會在日後謹慎處理節目中內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生。

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