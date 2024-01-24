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大陸 大陸焦點 特派現場

《夜夜秀》爆失言！來賓王志安身分起底　是百萬YTR曾被大陸封殺

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安（右）被指訕笑身障人士。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

大陸中心／綜合報導

大陸媒體人王志安在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》爆出失言爭議，關於他的背景來歷引發關注。據悉，他曾是《央視》前調查記者，2019年被大陸全網封殺，隔年移居日本，他曾拍影片介紹自己為何會被封殺，並感慨大陸網信部門的一紙命令，「我的整個職業生涯就結束了。」

資料顯示，1968年出生的王志安出生於大陸吉林，1996年考入北京大學攻讀中國近代史碩士學位，1998年底進入大陸央視，並曾在《新聞調查》專欄擔任調查記者。

王志安2015年表示自己已離開央視，2017年擔任《新京報》首席調查記者，主持人物訪談專欄《局面》，被網友稱為「王局」；2019年6月4日，遭到大陸封殺，當日其微博帳號被封，微信公眾號、頭條號被關停。

王志安2020年移居日本並經營自媒體頻道，是知名的中國時政評論人，在YouTube擁有119萬粉絲。他觀看次數最高的影片，是介紹「我為什麼被封殺」的內容。

在該段影片中，他表示，在日本買汽車申請牌照時，要寫一個「64」，因為這一天是他在中國網路「社會性死亡」的一天。他同時澄清了被封殺是因在美國參加「六四集會」的謠言。

究其被封殺原因，他直言自己也不確定，因曾揭露年銷售額1000億人民幣的中藥注射液，反對中醫、揭露鴻茅藥酒等事件，一度擔憂是否被「搞」了，但詢問後並不是；之後懷疑是否因「翻牆」被查，但大陸前官媒總編輯胡錫進還在外網活躍，因此也無法斷定是封殺理由。

王志安在影片批評大陸網信辦的體制，「他們對互聯網帳號管理極其隨意；過程中間沒有任何監督。」

▲▼ 王志安yt 。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲王志安頻道 。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

王志安在頻道中還製作了多部評論中國時政的內容，包括「如何評價李克強的總理十年」、「東航空難」、「光榮屬於上海」等。但他的部分內容也引發爭議，包括對法輪功持負面態度等。

外界有聲音批評王志安是「中共的大外宣」、「高級特務」等，他在影片中曾一一予以澄清，稱是部分媒體的「造謠」，包括引發爭議的小粉紅帳號「子午俠士」是避免炸號的煙霧彈等。

另外，還有聲音指責王志安是「偽裝反共，實為中共代言人」。對此，他表示自己在接受媒體專訪時就強調過，他只對新聞真相本身感興趣，「至於說什麼政治運動我從來不感興趣，政治傾向我也不感興趣；至於你們反共不反共我都不關心，在我看來都一樣。」

針對此番在《賀瓏夜夜秀》的爭議說法被民進黨抨擊，他在X平臺連發數篇文回嗆，「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，不是我」；如果民進黨真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名，而不是列入安全名單，「把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀好嗎？」

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