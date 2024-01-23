錢康明「被離職」新竹文化局長...揭高虹安男友干政　接任者揭曉

▲左起都市發展處副處長蘇文彬、行政處副處長彭孔貞、勞工處長林昱志、市長高虹安、工務處長陳明錚、環保局副局長楊清媚、工務處副處長廖仁壽。（圖／翻攝自新竹市政府）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明，2023年9月「被離職」後，披露市長高虹安男友干預市政，在政壇引發軒然大波，文化局長懸缺多時後，新竹市政府今(23)日公布新一波小內閣人事任命，新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長與基隆市政府市政顧問林昱志接任。

市府指出，新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系教授王翔郁接任，目前正辦理借調程序，王局長為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員、美國明尼蘇達大學訪問學者，原擔任中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長，專長包括文創產業推廣、網路與媒體行銷、整合行銷傳播、影音創作與數據分析。其傳播學者背景，對於時事與文創產業發展趨勢都能精準掌握，有助於推動城市多元文化涵養並結合地方特色宣傳；未來將借重其豐富的國際經驗，協助打造新竹市成為國際文化城市。



新任工務處長陳明錚，曾任職於林務局，為高考及格之公務人員，亦曾擔任工程顧問之土木技師職務長達17年，期間協助政府多項公共工程規劃、設計、監造等工作，曾參與執行包含嘉義縣政府張花冠前縣長、現任翁章梁縣長及桃園市政府鄭文燦前市長等時期多項公共工程。此外，並曾任中華防災學會理事、水土保持計畫審查委員、捷運禁限建審查委員等專業審查工作。原任朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授，未來將持續推動新竹市各項公共工程建設，以期能如期如質完成各項公共建設目標。

▲新竹市政府新人事名單。（圖／翻攝自新竹市政府）



新任勞工處長林昱志，現職為新竹市政府文化基金會副執行長與基隆市政府市政顧問，並多次獲聘擔任教育部青年諮詢委員，先後於地方議會、立法院及多位縣市首長團隊任職，對於青年就業、勞工權益等議題熟稔。近期襄助督導市府多項大型專案有所成，未來將藉由其公共事務領域的各種歷練，用年輕人的活力、接地氣的資歷，努力為勞工權益福祉及健全就業環境付出貢獻，並積極落實高市長在各項青年政策之推進。



新任環保局副局長將由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺則由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長一職也由市府秘書陳威任接任。原勞工處長黃錦源調任參議、工務處長曾嘉文調任簡任秘書，將持續督導與協助市府各項業務推進。



市府表示，此次人事調整將為市府帶來更充沛的施政能量，市府將持續秉持「勤懇務實」理念，透過務實有效的施政，全力推動新竹市政整體發展，不辜負市民的期盼。