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被控貪污聲請發還被扣iPhone　高虹安稱「至關重要」吞敗理由曝

▲▼高虹安受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲新竹市長高虹安因詐領立法院公費助理補助費涉貪污，日前到台北地院出庭後受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控擔任立委時詐領立法院公費助理補助費、涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，全案正在台北地院審理，高日前聲請發還她在偵查階段被扣押的隨身硬碟與iPhone手機等物，主張這些物品對她的生活與工作至關重要，北院合議庭審理認為這2樣扣押物仍屬必要證據，駁回高的聲請，可抗告。

高虹安前年（2022年）代表台灣民眾黨競選新竹市長期間，因被檢舉擔任民眾黨不分區立委時期，涉詐領立法院公費助理補助費而被偵辦，同年12月15日，甫當選新竹市長的高虹安，到調查局北部地區機動工作站應詢後，被移送台北地檢署複訊，隔天（16日）交保60萬元。

北檢去年（2023年）8月14日公告起訴高虹安與4名國會助理，浮報、虛報薪資或加班費，向立院詐領共46萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物等罪嫌，全案正由北院審理，高虹安與同案被告助理「公衛文」王郁文均不認罪，王日前出庭還爆料檢察官說「上面指示一定要起訴高虹安」等語，引發熱議。

高虹安日前向承審合議庭聲請發還她前年到北機站應詢時，被調查官扣押的1顆隨身硬碟與1支iPhone 14 Plus手機，高主張這2樣證物內與本案相關的資料，都已被複製採證在案，證物本身應無必要繼續扣押，且這2樣東西對她生活及工作事項至關重要，請求准許發還。

合議庭審理認為，高虹安被扣押的手機經採證後，其中關於高虹安與同案被告助理陳奐宇的通訊軟體對話紀錄，被王郁文和辯護律師爭執能否列為證據，可見在之後的審理程序中，仍有勘驗這2項扣押證物以釐清案清的可能性，而有留存必要，此時不宜發還，昨（16日）裁定駁回高虹安本件聲請，可抗告。

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高虹安聲請發還扣押物隨身硬碟貪污公費助理補助費

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