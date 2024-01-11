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高虹安案錄影被剪　公衛文曝司法黑箱過程：沒能力別跟執政黨對立

▲▼綽號「水母」的王郁文被控與高虹安共同涉犯貪污罪嫌，今（10日）第二度到北院開庭後首度受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲王郁文在臉書還原「遭刪16分鐘影片」始末，心冷自嘲「沒有能力，不要站在執政黨的對立面」。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費案件，台北地院10日傳喚時任高辦公關主任、綽號「公衛文」的王郁文出庭，她指控自己偵訊時被中斷錄影錄音16分鐘，剛好就是檢方嗆她「上面指示一定要起訴高虹安」消失的片段，感嘆「司法黑箱活生生降臨在我身上」、「沒有能力，不要站在執政黨的對立面」。

王郁文10日在臉書表示，檢方曾經多次告訴她，相信她是真助理，不是人頭助理，且有加班事實等不下數十次，讓她一度相信檢方是公正的，不料2022年4月12日召開偵查庭時，檢察官卻在認同她是真助理、有加班事實的情況下，還是要求她要認罪，要認公務人員貪污治罪條例裡面的詐欺罪

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王郁文說，檢察官從偵查庭開始後，就不斷重覆，「我知道妳無辜，但妳就是沾到一點邊」，「妳認罪我們才能幫妳爭取緩刑」，「妳要不要認罪」等對話，前後鬼打牆了3至4個小時，甚至還說起訴書已經寫好，其他人都已經認罪，只剩下她要不要認罪而已。

她的律師聽到檢察官的話後，有點半無奈半賭氣回酸對方，既然起訴書都已經寫好了，所以決定起訴是上級的意思嗎，沒想到檢察官居然理直氣壯地回答她們，「對，上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴你們這些助理」，這句話真的讓她一輩子都不會忘。

▲▼綽號「水母」的王郁文被控與高虹安共同涉犯貪污罪嫌，今（10日）第二度到北院開庭後首度受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲王郁文感嘆，檢察官那一句話，她可能一輩子都不會忘。（圖／記者黃哲民攝）

王郁文指出，她當天心想，既然檢察官敢說出這樣的話，那麼應該就要敢於面對吧，因此在正式開庭後，她第一件事就是向法官申請調閱偵訊影片，不料其他偵訊影片都是完整的，只有2022年4月12日那次被剪成兩段，且中間少了16分鐘，就是檢察官說出「上面指示一定要起訴高虹安」那16分鐘。

王郁文表示，看完影片後她全身發冷，一邊顫抖一邊詢問律師，影片消失是可以的嗎，明明一般人不准在偵查庭上自己錄音，就是因為法律已規定偵訊期間要全程連續錄音了，居然會發生檢察官任意中斷錄音這種情況，「我們就像待宰的羔羊，司法要怎麼對待我們，我們絲毫沒有反擊的力氣」。

她說，「如果你略有感同身受，甚至同樣義憤填膺，我也只能勸告你，還是保護自己比較重要，沒有能力不要站在執政黨的對立面」、「有時候我真的覺得自己就算再有勇氣，也不知道自己到底在對抗的什麼，是國家機器、被操縱的社會輿論、還是為權貴服務的司法？」

她形容，她現在雖然可以正常地生活、正常地笑著，卻好像被逼著吞下了好多噁心的東西，明明肚子是餓的卻一直反胃想吐。她最後感嘆，10年前她的臉書上還留著當年反對政府黑箱的文章，然而10年後的現在，司法的黑箱就活生生降臨在她身上。

針對指控，公訴檢察官表示，王郁文跟辯護律師以空泛、沒有根據的陰謀論捕風捉影，企圖營造檢方選擇性辦案的氛圍，王郁文當庭所說不見的影片，是檢察官訊問時的原文，「消失的16分鐘」只是借題發揮的素材，所謂檢察官說出「上面指示要起訴高虹安」等語，均與事實不符。

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