裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

▲聶凡格曾與吳宗憲傳出緋聞，如今租台北市古蹟開餐廳與房東對簿公堂。（資料照／翻攝吳宗憲、聶凡格臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾被拍到與綜藝天王吳宗憲幽會的藝人聶凡格，4年前租下台北市1處文化古蹟的1樓經營餐廳，卻在2022年因租約問題鬧翻，房東委託律師發函表示終止租約，聶凡格怒告房東和律師恐嚇、侵入住宅等罪，台北地檢署調查律師函內容並無惡害告知，所謂的侵入住宅則是北市舉辦文化活動時，遊客與記者不熟路線誤闖，查無不法犯意，因此處分不起訴。

聶凡格從小在美國長大，2011年來台學中文，並在影音平教授實用英文，因外型亮眼且個性大方，成為綜藝節目通告藝人，也參與過《痞子英雄》等多部戲劇演出，2016年曾被媒體拍到，穿著裸背裝與吳宗憲連跑飯店與雪茄館，一度被傳緋聞並戲稱為「憲嫂」。

暱稱「格格」的聶凡格捲入房租糾紛，起源於台北市推動「老房子文化運動」招租案，設計師曾士綱帶領團隊參與招標，將建於1936年的3層樓歷史建築「舊廈門街派出所」修復完成，改造為「廈川玖肆」會所，並由曾士綱負責營運，不定期推出體驗活動。

2020年7月，曾士綱將會所1樓分租給聶凡格經營餐廳，租期到2025年7月，但房東曾士綱在2022年6月就委託蔡姓律師發存證信函，以發現聶凡格有違約轉租、出借、頂讓他人，以及過了營業時間還在喧囂等理由，要求終止租約。

聶凡格怒控曾士綱和蔡姓律師提前解約涉嫌詐欺取財，又恐嚇限期搬離，否則逕行處理屋內家具雜物，並指控曾士綱未經同意，就擅自闖入餐廳，涉嫌無故侵入他人住宅罪。

曾、蔡挨告後都否認犯行，曾解釋，廈川玖肆士歷史建築，使用上受《文化資產保存法》規定，是聶凡格不配合。蔡則稱受委託後，檢視相關契約、政府資料等證據，認為查無不合，所以發函通知聶凡格終止租約。

檢察官調查，聶凡格過去經營餐廳期間，的確多次與鄰居發生衝突，除了警方留下備案紀錄，相關政府部門也有檢舉紀錄備查，已影響曾士綱營運「廈川玖肆」及北市「老房子文化運動」的聲譽。且聶格凡的餐廳讓甜甜圈業者進駐，並提供廠商型商業攝影，也違反不得轉租等契約規定。

至於侵入住宅部分，經檢察官調查，發生爭議的是2022年間，台北市政府舉辦「打開台北」文化活動，開放民眾免費參觀「廈川玖肆」2、3樓，遊客與採訪記者進出時，一定會通過1樓出入口，有人沒注意到另有業者營運，而在1樓餐廳拍照，或把個人物品放在1樓桌上。

檢察官認為，律師發存證信函內，並沒有惡害告知等恐嚇或施用詐術等問題，聶凡格收到終止租約的通知後，也有機會表達反對意見，恐嚇、詐欺罪構成要件不符。至於民眾誤闖餐廳，與一般無故侵入住宅的犯罪行為不同，因此認定全案屬於雙方民事租屋糾紛，處分曾、蔡不起訴。