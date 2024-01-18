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高虹安又輸了！被影射「交往有婦之夫」怒告周玉蔻　被判敗訴確定

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安不滿被指與有婦之夫交往，告周玉蔻吞敗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

媒體人周玉蔻2022年在臉書po文說，鴻海創辦人郭台銘反對高虹安與助理李忠庭交往，理由是「人家當時有老婆」，當時正角逐新竹市長的高虹安，不滿被影射與有夫之婦交往，控告周玉蔻加重誹謗、意圖使人不當選。台北地檢署調查，周玉蔻發言雖與事實不全然相符，但有經過求證，將周處分不起訴，高虹安聲請再議，台灣高檢署審查後駁回再議，周玉蔻不起訴確定。

2022地方九合一大選期間，周玉蔻在臉書上發文，指媒體人邱明玉在《辣新聞152》節目中說，「郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係往來的理由，是『人家當時有老婆』」，「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後」。

高虹安不滿遭影射與有夫之婦交往，影響選民對她的觀感，提告指出，她是在2018年3月認識郭台銘，同年5月加入鴻海集團認識李忠庭，而李忠庭早在2015年5月1日就已經和前妻離婚。

檢察官調閱戶籍資料，證實高虹安說法與事實相符，但周玉蔻否認有誹謗犯意，她的消息來源是邱明玉和徐嶔煌，邱、徐2人都是資深新聞工作者，有向鴻海的相關人採訪查證過。

邱明玉則作證，曾向郭台銘貼身助理求證，因為李忠庭進入鴻海時填寫的人是資料表是已婚，所以郭台銘去調人事資料來看之後，反對他們(高、李)交往。邱明玉指出，縱使李忠庭後續有離婚，也不可能去變更鴻海人事資料表，所以她也不會知道李忠庭是否有離婚。

檢察官調查認為，周玉蔻的言論縱非精確，但並非全然無據，且本件不只涉及私德，也與公共利益有關，無法排除周玉蔻主觀上確信自己的發言有所本，因此以無觸犯《刑法》誹謗、《選罷法》意圖使人不當選的主觀犯意等理由，處分不起訴周玉蔻。

周玉蔻獲不起訴處分後，高虹安在臉書發文指出，檢察官既然已經認定周玉蔻所言「與事實不符」，就應該考量彼時不實言論造成了被影射當事人的親友，不僅遭到肉搜霸凌、無辜者被揭露照片等等極其離譜的情事，當事人的聲譽與生活，都受到了極度嚴重的侵害。

高虹安表示周玉蔻及其所提及引述的兩位邱姓、徐姓名嘴，自始至終都未求證當事人說詞，完全已違反新聞倫理「反覆查證真實為上，絕不偽造作假」，檢察官所謂「雖非事實但仍有據」的來源，竟是如此輕率而不負責任，表示會以其他司法途徑捍衛權益，也表達對於以不實謠言攻擊政敵、甚至波及無辜當事人親友的離譜行徑，最沈痛的抗議。

事後高虹安向高檢署聲請再議，高檢署審查後駁回聲請，周玉蔻不起訴處分確定。

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