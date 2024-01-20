落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

▲青商參議會與青農魏瑞廷，共同發起《池上夢田》認養友善環境稻米活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

響應全球興起淨零永續的綠色浪潮，國際青商會中華民國總會參議會，在議長張禮水率團隊法制顧問許時中、財務長楊玉華及東區主席邱郁仁等，為鼓勵友善環境耕作外，更實踐對環境友善的承諾，落實ESG行動目標，且結合公益回饋的精神，與曾榮獲全國十大傑出青年的池上在地青農魏瑞廷合作，共同發起《池上夢田》認養友善環境稻米活動，預計在今年採收時會將在地好米饋贈國際青商會世界大會時，各國前來台灣的國際友人們，其餘認養稻米將舉辦義賣活動，全數所得全額在捐作公益，回饋社會。

國際青商會中華民國總會參議會今年首度與台東池上在地青農合作，認養一畝田由議長張禮水等高階幹部，親自實赴現場參與插秧，盼藉由國際青商會中華民國總會參議會，推動的在地公益計畫，以實際行動傳達對在地的關懷與深耕決心，同時也希望能喚醒大眾對環境的關注，為台灣默默付出的小農盡一份心力。

張禮水表示，這次與池上青農魏瑞廷合作，除了看他對土地與愛護環境情感，其多年來堅持理念採用無毒有機栽種，生產只為種植對大自然、對人有益的台灣在地好米。此外，借此機會，讓我們這些長期生活在都市叢林的現代人走出高樓磚牆，赤腳踩進泥濘的土地中尋回自身與大自然的連結，也親自體驗彎下腰種田勞動，體悟粒粒皆辛苦的珍貴資源。

青農魏瑞廷表示：「感謝國際青年商會中華民國總會參議會給在地農業一次與世界接軌的機會」，未來自己會更加倍為維護自然資源、永續與生態環境平衡而努力，守護屬於我們的生存環境。