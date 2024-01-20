台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

▲台灣在地華耀國際旅行社與新加坡國內最大的曾兄弟旅行社雙方共同簽署合作備忘錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在國境開啟後，便積極與國內外業者合作辦理觀光推介會，為了吸引更多國外旅客來台東旅遊，縣府力拚觀光與海外行銷，縣長饒慶鈴率領旅遊業者前往東南亞辦理觀光推廣活動，19日在饒縣長及駐新加坡臺北代表處童振源大使見證下，台灣在地華耀國際旅行社與新加坡國內最大的曾兄弟旅行社雙方共同簽署合作備忘錄，預計今(113)年將送客千人前往台東旅遊。

縣府團隊與台東旅遊業者除了前往馬來西亞吉隆坡舉辦推介會外，緊接著前往新加坡，不僅拜會新加坡前三大旅行社，也辦理觀光旅遊推介會，推介會現場除新加坡各大組團社共襄盛舉之外，駐新加坡台北代表處的童振源大使、台灣觀光署駐新加坡辦事處的鄭智鴻主任等也一同參與，現場更帶回好成績，新加坡曾兄弟旅行社表示，將在今年送客至少1000人到台東旅遊。

饒慶鈴指出，非常期待新加坡的朋友們來台東感受獨有的悠閒步調，很建議大家規劃深度旅遊，好好感受台東！除了交通部觀光署提供的旅遊補助外，饒縣長在推介會上帶來大禮，從2月1日起，獎勵旅行社帶團來台東停留2晚就有旅遊補助；更特別加碼，前100名由旅行社安排來台東，並符合2024台東獎勵旅遊活動規定於活動網站(https://www.tttravel.org/)登錄成功者，將贈送釋迦禮盒，數量有限送完為止，。

新加坡曾兄弟集團執行董事曾月清認為，台東慢活的旅遊氛圍、美麗的自然景觀及豐富的原住民文化是新加坡遊客非常喜愛的旅遊勝地，更表示台東非常有潛力成為台灣最適合優閒度假的地點，今年將主打推廣台東旅遊行程，期待可以儘速達成1000人的目標！

除了新加坡，縣府也在15日攜手台東在地觀光業者以「台東慢漫遊」為主題於馬來西亞吉隆坡舉辦觀光推介會，向馬來西亞組團旅行社們介紹諸多引人入勝的亮點及旅遊獎勵方案，包含台東的休閒農場、部落體驗、IG打卡景點、節慶活動、在地特色旅宿、原住民風味美食、各式農特產品及伴手禮等，也因應馬來西亞旅客的習慣，介紹清真認證場所及餐廳。