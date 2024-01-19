遊玩「道路生存戰」進入台東社區　教導長輩用路安全

▲台東監理站到卑南鄉斑鳩社區關懷據點教學推廣「道路生存戰」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣高齡者交通安全意識、降低交通事故率，台東監理站結合時下最夯桌遊，藉由遊戲當中人際互動，傳達交通安全教育，以提升高齡者交通安全意識。

台東監理站近日至卑南鄉斑鳩社區關懷據點教學推廣「道路生存戰」，活動後陳阿公興奮地說：「遊戲很好玩，搶答很緊張、刺激，不但可以更了解各種交通情境，同時在遊戲搶答中學習怎麼保護自己和他人安全！不像以前聽宣導人員口說，聽著聽著就會肚咕(打瞌睡) 」。

「道路生存戰」是由監理站首次在台東地區推出的交通安全卡牌搶答遊戲，玩家需依據抽到的卡片出牌或比手勢「搶答」，回答正確可獲得能量幣；更特別的是，這款桌遊可按對象不同而有不同的玩法，不僅讓高齡者對宣導內容印象深刻，更透過手腦並用延緩長輩老化。

台東監理站站長洪美芳表示，相較於以往常用的宣導方法，「道路生存戰」遊戲中卡牌上繪製各類交通安全情境(如大型車內輪差、非號誌路口、支幹道、安全過馬路等等)，模擬針對駕駛、行人會遇上各式各樣的交通安全情境，參與人員分組搶答，在愉快的競賽氛圍中學習，提高交通安全意識並培養良好的行為習慣。