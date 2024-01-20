　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東成功警員記憶力驚人　協助失智老翁找回家人

▲警員曾經協助過該老翁回家，因此迅速聯繫其子女將其接走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警員曾經協助過該老翁回家，因此迅速聯繫其子女將其接走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所於日前接獲報案，在長濱鄉一處加油站發現一名迷途老翁，經查詢該老翁為陳姓(化名)失智症患者，不知道自己的家在哪裡。幸好長濱所警員王莛鋐曾經協助過該老翁回家，因此能夠迅速聯繫其子女將其接走。陳老翁的子女對於警方的熱心服務表示感激，並稱讚王警員是他們的貴人。

長濱所接到民眾報案電話，指稱在長濱鄉的加油站有一名老翁迷路，不知道自己的姓名和住址，懷疑是失智症患者。長濱所警員王莛鋐立即趕到現場處理，經過詢問，發現該老翁年約70歲，無法提供任何有效的身分證明或聯絡方式。

王警員仔細觀察老翁的外貌和衣著，立刻想起老翁在去年也曾經在附近的海邊迷路，並協助他回到家中。王警員隨即查詢當時的記錄，並通知陳姓老翁的兒子，告訴他父親的情況和位置。

兒子聽到電話後，驚訝地說，他父親原本在家中休息，不知道什麼時候出門的，可能是想去買東西或散步，卻迷失了方向。他感謝王警員的及時發現和通知，並趕緊開車前往加油站，將父親接回家中。同時表示這已經是第2次王警員幫助他們找回父親了，他們真的很感激，也很佩服王警員的記憶力和服務精神，認為王警員是他們的貴人，這份恩情永記在心。

ET快訊
獨／特戰兵找到了！　已無氣息
2寶媽「套子掉深處」羞喊：我很容易受孕　夫臉綠爆了
獨／沈建宏「網紅女友」市場陪賣雞腿　14歲一見鍾情15年後才
認柯文哲成競選障礙　蔡壁如：面紙文宣一包都發不出去
快訊／尷尬！「表弟」半場僅拿2分
泰名媛上傳餵母奶影片！觀看數破2100萬　網目睹「血管凸出來
韓星台灣街頭慢跑！　驚呼：沒人認出我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

台東成功警員記憶力驚人　協助失智老翁找回家人

中華電信台南交換機改接工程　部分地區市話通訊受影響

屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

台南青年文化科技「鯨」奇體驗　看見過去展望未來

台南關廟區松腳里秋澄水湖傳有人落水　搶救上岸人已死亡

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

台東成功警員記憶力驚人　協助失智老翁找回家人

中華電信台南交換機改接工程　部分地區市話通訊受影響

屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

台南青年文化科技「鯨」奇體驗　看見過去展望未來

台南關廟區松腳里秋澄水湖傳有人落水　搶救上岸人已死亡

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

聯結車轉彎「連爆2胎」！狂冒白煙畫面曝　後方自小客嚇到停在原地

能登強震再傳悲劇！獨居老翁「帶愛犬」不願躲避難所　慘遭大火燒死

分析／貫徹黨內民主、黨團自主！　國民黨立院正副院長人選應假投票

多多龍小提燈又來了　　彰化人為了它「山上到山下」排隊5hrs　

許願養白貓！她收編小白9個月「冒出奶茶色」　尷尬笑喊：被騙了

獨／找到了！休假訪親友竟「墜百米斷崖」　特戰兵尋獲已無氣息

南部霸主「正忠排骨飯」漲到100元　每天仍排隊！一票曝原因喊佛

狂吃海鮮壯陽？醫：幫助不大　改善勃起6飲食一次看

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

別人的老闆！女幫傭打工1年突中風　雇主「掏光積蓄」醫藥費全包

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

台南關廟區松腳里秋澄水湖有人落水死亡

新北市圖推電競冬令營+無人機特展

南消四大攜手校園及社區防火宣導

台南北安捐血室結合消防節打火兄弟熱心捐血

台南青年文化科技「鯨」奇體驗

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

中華電信台南交換機改接部分地區市話受影響

屏東通勤月票　iPASS MONEY APP線上可過卡

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

台東育見幸福　全國首創公私托嬰費用一致

桃園景福扶輪社櫻花植樹　打造櫻花步道

更多熱門

相關新聞

台東男過馬路被撞亡　酒駕男肇逃後投案

台東男過馬路被撞亡　酒駕男肇逃後投案

台東太麻里鄉三和村一名40歲郭姓男子，昨（19）日晚間7時20分許穿越馬路時，被30歲蔡姓男駕駛撞飛，當場沒有生命跡象送醫急救仍不治，而蔡男則肇事逃逸，過約1.5小時後自行投案，酒測值0.24MG/L，今（20）日上午移送台東地檢署偵辦。

遊玩「道路生存戰」 長輩用路龍安全

遊玩「道路生存戰」 長輩用路龍安全

別再責怪小孩不專心　醫：出可能是過動症

別再責怪小孩不專心　醫：出可能是過動症

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

關鍵字：

長濱失智台東

讀者迴響

熱門新聞

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

快訊／恭喜洪詩生了！

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面