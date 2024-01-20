台東成功警員記憶力驚人　協助失智老翁找回家人

▲警員曾經協助過該老翁回家，因此迅速聯繫其子女將其接走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所於日前接獲報案，在長濱鄉一處加油站發現一名迷途老翁，經查詢該老翁為陳姓(化名)失智症患者，不知道自己的家在哪裡。幸好長濱所警員王莛鋐曾經協助過該老翁回家，因此能夠迅速聯繫其子女將其接走。陳老翁的子女對於警方的熱心服務表示感激，並稱讚王警員是他們的貴人。

長濱所接到民眾報案電話，指稱在長濱鄉的加油站有一名老翁迷路，不知道自己的姓名和住址，懷疑是失智症患者。長濱所警員王莛鋐立即趕到現場處理，經過詢問，發現該老翁年約70歲，無法提供任何有效的身分證明或聯絡方式。

王警員仔細觀察老翁的外貌和衣著，立刻想起老翁在去年也曾經在附近的海邊迷路，並協助他回到家中。王警員隨即查詢當時的記錄，並通知陳姓老翁的兒子，告訴他父親的情況和位置。

兒子聽到電話後，驚訝地說，他父親原本在家中休息，不知道什麼時候出門的，可能是想去買東西或散步，卻迷失了方向。他感謝王警員的及時發現和通知，並趕緊開車前往加油站，將父親接回家中。同時表示這已經是第2次王警員幫助他們找回父親了，他們真的很感激，也很佩服王警員的記憶力和服務精神，認為王警員是他們的貴人，這份恩情永記在心。