　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別責怪小孩不專心！　台東馬偕醫師提醒：可能是過動症

▲注意力不足過動症的治療以藥物及行為治療為主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲莫醫師表示，注意力不足過動症的治療以藥物及行為治療為主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院第一位兒童暨青少年精神科莫嘉敏醫師，自去年11月份來台東服務，便有許多家長帶著小孩來求診。「老師建議帶來看診，說他上課都在發呆，不然就在玩橡皮擦，不專心」、「醫師，他在班上都坐不住，講也講不聽，很有自己的想法」。

根據衛福部流行病學的統計，台灣約有7％的孩子有過動症，而莫醫師來台東幾個月的觀察，台東地區患有過動症的孩子狀況，與都會區並無差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「注意力不足過動症」的孩子，有些表現以注意力不集中為主，有些則以過動及衝動為主，有些則同時合併以上兩種狀況。注意力不足的症狀包括容易因外界聲音或刺激分心、粗心、對於寫作業常常會逃避或找藉口、常常忘東忘西、丟三落四、不會整理書包、座位常常亂糟糟，嚴重的甚至連每天常規的事也會忘記，需要家人不斷提醒。

過動的症狀包括無法好好坐在椅子上、常常扭動身體、跑來跑去、靜不下來、話量多、愛插嘴、搶答、沒耐心無法等待，甚至出現衝動的行為如不顧危險，想做就做等。要診斷是否為「注意力不足過動症」（ADHD），須觀察小孩是否有這些症狀，且維持六個月以上、在兩個以上不同場所（如家裡、學校）出現，並造成社交、學業、職業功能上的損害，且須排除其他精神疾患，才能稱之為注意力不足過動症。

調皮的孩子令家長很頭痛，但調皮與好動之間只是一線之隔，小孩究竟只是純粹調皮，還是真正有好動的問題，必須經過專業醫師與家長一段時間的溝通及評估才可下定論。

莫醫師表示：近年來台東有許多人從外縣市移入，主要喜歡台東無拘束生活而來，但卻發現小孩出現好動的症狀而來就診。經與家長詳談，進一步評估才發現是環境改變，從大都會的緊湊生活突然得到釋放，而造成小孩的適應障礙，並非真正的好動。

莫醫師說明：注意力不足過動症（ADHD）是神經發展疾病，這些孩子的大腦腦區發育比較慢，主要以額葉為主，平均慢正常孩子2年。罹患過動症的小孩，會影響到日常生活作息及人際關係，上課不專心連帶學習成效差，因此必須儘早就醫，讓醫師協助小孩改善症狀，慢慢跟上學習。

一旦被診斷為「注意力不足過動症」（ADHD）的小孩，必須多管齊下，一則使用藥物，一則為行為治療，另外輔以親職教養諮詢。莫醫師指出：有些家長怕小孩被標籤化，放任不管或因害怕吃藥而諱疾忌醫，則容易造成孩子自信心低下，人際關係不佳，後續易引起憂鬱症及偏差行為等。目前藥物選擇多，且大部分無明顯副作用。聽到孩子回診時回饋“現在同學比較喜歡跟我玩”，或“老師有稱讚我很棒”的時候，就覺得其實這些孩子能力都不差，但因為注意力不足過動症未妥善處理，而影響了表現真的不值得。而行為治療最核心的原則就是獎賞好行為，忽略或限制壞行為。另外爸媽對待孩子的態度也可能影響過動症的預後，如果對孩子多點關懷，可能會「改善」，而如果持續對孩子的問題忽視或是謾罵，可能就會「惡化」孩子的問題。

ET快訊
快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放
一家5口開心合照！　麥當勞雙屍「刀刀要命」
妻被拖進公廁...警說是勒索討錢　夫控吃案：就是意圖性侵！
快訊／龍俊亨正面認愛泫雅！
麥當勞雙屍最後身影！　詭異案情曝光
綜藝天王再爆特殊性癖！　「要求人妻、教師」指示文件曝光
安洗瑩右膝「發黑」突退賽！　戴資穎與楊佳敏爭決賽門票
墾丁遊客下滑！旺季也大減　業者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

「大寒」來了！7生肖運勢強容易抽到大獎　3星座名權利三收

明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸...賺到手軟

突PO德德影片「濕髮很帥氣」　黃瓊慧急刪除道歉！鄭運鵬高EQ回應

北市聯醫119周年慶攜手消防局舉辦「醫起防災」　宣告醫院轉型兼顧市民安全

中研院自研自製5位元超導量子電腦　本周起連線上網

北市府估陽明山有望降雪！教育局宣布：學校可視狀況決定停班停課

嫁了才知道！英國妹曝台男「3優點」　全場超認同

12星座「帶來強大顛覆能量」！一周運勢一次看　金牛好運爆棚

誠品松菸24小時書店改裝亮相！100米大面窗景、書種擴增至10萬

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

「大寒」來了！7生肖運勢強容易抽到大獎　3星座名權利三收

明晚10：07入「大寒」！3星座「越冷越有錢」財運旺炸...賺到手軟

突PO德德影片「濕髮很帥氣」　黃瓊慧急刪除道歉！鄭運鵬高EQ回應

北市聯醫119周年慶攜手消防局舉辦「醫起防災」　宣告醫院轉型兼顧市民安全

中研院自研自製5位元超導量子電腦　本周起連線上網

北市府估陽明山有望降雪！教育局宣布：學校可視狀況決定停班停課

嫁了才知道！英國妹曝台男「3優點」　全場超認同

12星座「帶來強大顛覆能量」！一周運勢一次看　金牛好運爆棚

誠品松菸24小時書店改裝亮相！100米大面窗景、書種擴增至10萬

快訊／停車場爆雙屍案！台中五權西路「麥當勞得來速」暫停開放

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

38歲美女媽媽擁9子8女　預產期提早2天…在生日派對產下第17胎

高中生機車雙載摔車「1死1重傷」　家屬懷疑遭撞...PO網徵求目擊者

Hyundai「首款N Line電動車」亮相　台灣今年上旬有望導入

體重忽胖忽瘦？營養師曝5招避免「溜溜球效應」

抗老又去痘！營養師曝「9種美肌食物」：綠茶、黑巧克力都上榜

快訊／下班注意！國1北34.6K「3車追撞」　占用內線道

一家5口開心合照曝！麥當勞雙屍「刀刀要命」　疑家暴離婚釀殺機

「機翼4顆螺栓消失」乘客一看嚇壞　維珍航空緊急取消起飛

別再用拖鞋打小強！病菌恐上身？過來人狂推防蟑好物

生活熱門新聞

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

她爸媽把公司關掉轉行　婆婆怒：為什麼不給我兒子

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

三上悠亞鐵粉「當AV演員」想同框女神　結局爆悲劇！

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

這波寒流「霸王級」？專家搖頭：但冷很久

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

他點名「窮人3特徵」　網曝1習慣：超明顯

更多熱門

相關新聞

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

台東鳳梨釋迦鮮果　今正式上架新加坡超市

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。19日台東縣長饒慶鈴出席於新加坡巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，再次成功推動台東鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路上架銷售。

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

秘書長盧協昌　119消防節前夕慰勉基層

秘書長盧協昌　119消防節前夕慰勉基層

力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

關山天后宮主委賭關警「平安水」

關山天后宮主委賭關警「平安水」

關鍵字：

過動症青少年台東

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面