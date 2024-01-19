山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了建立防火防災意識以及陪伴偏鄉長者，台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。

山上分隊警消帶領婦宣隊，至山上國小以巨大及可愛的吉祥物為宣導親善大使，吸引師生的目光並喚起學習興趣，與現場師生進行創意防火宣導及互動；左鎮分隊結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，透過版印春聯活動，進行居家安全宣導，並帶領長輩將版印好的春聯黏貼在消防栓上祈福，祝福長輩與家人時時留意用火用電安全，方能平安過好年。

火紅的春聯，一直是年節時必備的應景裝飾。隨著年節將至，左鎮分隊與在地的失智症據點合作，利用版印春聯活動時提醒長輩，大吉大利、平安喜樂，最後再一起將春聯貼在消防栓上，祝福彼此「平安過好年」。在左鎮的山區，仍有少數的長輩平時是使用燒柴的方式烹飪、燒熱水洗澡，除了要留意用火安全，更要留意近日天氣寒冷，長輩可能會將柴火、木炭攜入室内取暖，這些行為存在著一氧化碳中毒的風險，因此提醍長輩留意居家環境是否保持通風良好，避免一氧化碳中毒事件，如此才能真正的長保平安，喜至福來。

山上分隊宣導活動開始前，以時下小學生流行的〈勇氣大爆發〉兒童舞曲開場進行活動前暖身，再由山上婦宣成員帶領大家學習各項重要的防火觀念及有獎徵答，並結合119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動，讓學童將滿滿對消防員的心裡話，化作童趣的文字貼上大型留言看板，使消防哥哥在這特別的節日備感溫暖。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，年節將至，全家聚在一起過好年，消防員仍會不斷的透過宣導，希望透過消防員的居家安全宣導，讓長輩可以留意生活中的習慣，使用熱水器及燒柴火加熱時務必保持通風，增加民眾防災意識，有效遏止一氧化碳中毒意外的發生。

消防局局長李明峯亦表示，近來天氣日夜溫差大，是心血管疾病發生的好發期，當119接獲報案有人突然心跳停止(OHCA)倒下，在派遣消防救護車同時，119將透過《急救先鋒》App召喚周邊的人們，即時伸出援手，搶在119抵達前實施CPR和AED急救，共同提升OHCA病人的急救成功率。觀迎民眾加入消防局成為119的急救先鋒，聞聲救人。