　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了建立防火防災意識以及陪伴偏鄉長者，台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。

山上分隊警消帶領婦宣隊，至山上國小以巨大及可愛的吉祥物為宣導親善大使，吸引師生的目光並喚起學習興趣，與現場師生進行創意防火宣導及互動；左鎮分隊結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，透過版印春聯活動，進行居家安全宣導，並帶領長輩將版印好的春聯黏貼在消防栓上祈福，祝福長輩與家人時時留意用火用電安全，方能平安過好年。

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

火紅的春聯，一直是年節時必備的應景裝飾。隨著年節將至，左鎮分隊與在地的失智症據點合作，利用版印春聯活動時提醒長輩，大吉大利、平安喜樂，最後再一起將春聯貼在消防栓上，祝福彼此「平安過好年」。在左鎮的山區，仍有少數的長輩平時是使用燒柴的方式烹飪、燒熱水洗澡，除了要留意用火安全，更要留意近日天氣寒冷，長輩可能會將柴火、木炭攜入室内取暖，這些行為存在著一氧化碳中毒的風險，因此提醍長輩留意居家環境是否保持通風良好，避免一氧化碳中毒事件，如此才能真正的長保平安，喜至福來。

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山上分隊宣導活動開始前，以時下小學生流行的〈勇氣大爆發〉兒童舞曲開場進行活動前暖身，再由山上婦宣成員帶領大家學習各項重要的防火觀念及有獎徵答，並結合119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動，讓學童將滿滿對消防員的心裡話，化作童趣的文字貼上大型留言看板，使消防哥哥在這特別的節日備感溫暖。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，年節將至，全家聚在一起過好年，消防員仍會不斷的透過宣導，希望透過消防員的居家安全宣導，讓長輩可以留意生活中的習慣，使用熱水器及燒柴火加熱時務必保持通風，增加民眾防災意識，有效遏止一氧化碳中毒意外的發生。

▲台南市消防局第四大隊左鎮及山上分隊，農曆年前分別前進校園及社區，進行防火防災宣導，希望所有民眾都她平平安安過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，近來天氣日夜溫差大，是心血管疾病發生的好發期，當119接獲報案有人突然心跳停止(OHCA)倒下，在派遣消防救護車同時，119將透過《急救先鋒》App召喚周邊的人們，即時伸出援手，搶在119抵達前實施CPR和AED急救，共同提升OHCA病人的急救成功率。觀迎民眾加入消防局成為119的急救先鋒，聞聲救人。

ET快訊
美國波音747-8貨機「空中引擎起火」　緊急迫降
東京迪士尼「達菲熊」遭掃空！　日本人氣炸
馮迪索遭爆性醜聞！《玩命關頭12》傳胎死腹中　唐老大剩最後一
獨／「美容教母」做醫美缺氧枉死！　兒告密醫再求償200萬
嫁了才知道！英國妹曝台男「3優點」　全場超認同
每人最高10萬救命金！　今晚23:59前還可申請
郝劭文控8歲女兒遭霸凌　學校公開道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北安捐血室打造柴柴萌點　119消防節打火兄弟熱心捐血

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

遊玩「道路生存戰」進入台東社區　教導長輩用路安全

竹市119消防節熱血傳愛　捐血250cc免費請吃火鍋

屏東林業分署建置太陽能發電　手造綠能每年近百萬挹注國庫

疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

提升石化業製程安全！　職安署台塑企業合辦「國際製程安全論壇」

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

台南北安捐血室打造柴柴萌點　119消防節打火兄弟熱心捐血

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

遊玩「道路生存戰」進入台東社區　教導長輩用路安全

竹市119消防節熱血傳愛　捐血250cc免費請吃火鍋

屏東林業分署建置太陽能發電　手造綠能每年近百萬挹注國庫

疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

提升石化業製程安全！　職安署台塑企業合辦「國際製程安全論壇」

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

泰星在台掉手機「奇蹟找回」　發文謝警察、小黃運將：已經愛上台灣

臺北醫院與中華民國足球協會簽約　成為國家隊的安心後盾

世紀風電迎來國際扶輪3522眷聯會　認識風電對淨零碳排貢獻

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰：吃啥都覺得盤

沈玉琳過年發60萬紅包　找77老大救命治這隱疾

波音747-8貨機「引擎起火」空中滑降　驚悚噴火畫面曝光

86歲爺爺把房子過戶給金孫　慘遭兒子、媳婦「趕出家門」

與「全民表妹」李雅英夢幻合體　卡森斯合照燦笑了

陳佩琪曝柯文哲「落敗關鍵」　強調民調無造假：再強也被拖垮

淡季傳奇　海岬型船單日漲逾21%、一年期期貨較去年均價高22%

只喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹嬌喊「可以不要嗎」

地方熱門新聞

桃園4場兼職工作徵才　釋出逾726職缺

農曆春節計程車收費　桃園每趟次加收50元

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

真方便！　桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0

南投縣衛生局提供4招緩解大選後低落情緒

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

杜絕中國牡蠣洗產地要求邊境逐批檢驗

2024走春首選雲嘉南景點慢漫遊

玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

更多熱門

相關新聞

南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

中央氣象署表示，入冬以來強度最強冷空氣21日殺到，全台溫度一路下滑，下周一起全台又濕又冷，持續至下周四，最低溫下探5到6度，台南市消防局第一大隊，特別前往南天電視台透過「逗陣來聽講」節目，向市民朋友宣導如何預防一氧化碳中毒及避免火災。

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

花蓮慈院推動無圍牆醫院　獲國家品質標章

花蓮慈院推動無圍牆醫院　獲國家品質標章

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

關鍵字：

南消四大校園社區防火宣導

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

台積電直衝625元！Joeman解套了

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

離婚率最高的三大星座！

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面