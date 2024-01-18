消滅噴火龍熊安全　南消一大柳營夜市上演防範一氧化碳中毒宣導戲碼

▲台南市柳營消防隊、柳營義消分隊及柳營婦宣隊至夜市辦理防火宣導，並結合119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年節將至加上天氣已轉涼，使用熱水器時間增加，一氧化碳中毒機率隨之升高，台南市柳營消防隊、柳營義消分隊及柳營婦宣隊至夜市辦理防火宣導，並結合119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動，現場有消防栓造型留言板及消防車便利貼供民眾留言，以鼓勵消防人員及提振消防士氣。

柳營消防分隊於夜市遊街及擺攤宣導並設闖關活動，其中由消防員扮演2隻安全熊以滅火器追打噴火龍上演防火宣導戲碼，吸引逛夜市民眾注意，並藉此教導民眾使用滅火器的正確方式，再以機智問答的方式答題闖關，在寓教於樂中學習到，燃氣熱水器應裝設於戶外，若裝設於室內應加裝強制排氣；裝設住警器可以達到及早發現、及早反應、及早撤離；CPR的使用時機及按壓方式。

消防局局長李明峯表示，宣導工作要走在救災前面，有效提升民眾的防火防災觀念才是最重要的根本。居家安全莫疏忽，善加利用不同管道宣導，以利達到多一分事前預防，少一分災後損失。

第一大隊大隊長陳博文呼籲，透過夜市宣導活動來提升民眾的防災意識，讓民眾消防知識更新、對防災觀念有所增長，才能降低災害發生的風險，新年將至，防災意識仍然不可鬆懈。