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童言童語的感謝　幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

▲「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板，幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板，幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「守護未來安全」，消防員肩負著保護市民安全的責任，並負有將防災知識向下扎根的使命，台南市消防局第四大隊山上及安定分隊，18日不僅走進校園，更讓轄區幼兒園參訪消防分隊，與師生分享防災安全的重要知識。

活動並搭配消防局「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板。幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。

▲「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板，幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

山上分隊與婦宣隊前往山上國中宣導，校園內有成立別具特色的山上國中舞獅及鼓隊，因此特別以龍年吉祥物「和樂龍龍」擔任本次活動宣導親善大使，利用師生平時熟悉的震撼鼓樂喚起山上國中師生的親切感並引起關注，再與現場師生進行創意防火宣導及互動。

活動期間，小朋友也將他們想對消防員說的心裡話寫在便利貼上，童言童語的鼓勵，讓每天救災救護高壓力下的消防員，有更堅定的力量負重前行。

▲「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板，幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，透過師生熟悉的事物引發學習興趣的宣導方式，增加防火宣導學習的意願及新鮮感，寓教於樂，讓學習各項防火防災觀念不再是枯燥乏味的事情。亦提醒居家安裝住警器重要性，且因應寒流將來襲，為避免民眾大量使用電暖器等保暖電器造成電氣火災危及生命財產，特此加強宣導「電暖器使用安全」。

▲「向城市英雄說出心裡話」活動，在便利貼上寫下想對消防員說的話，貼在消防栓留言板，幼兒們童言童語的感謝，令消防人員心中感到溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，宣導活動融合知性學習與趣味性，能深化學習經驗留下深刻印象，提升防火宣導的質量，讓師生們帶回滿滿的收穫，希望防火防災安全觀念能於校園向下穩穩紮根，將防火宣導的種子散播出去。

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