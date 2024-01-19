霸王級寒流來襲前　南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

▲台南市消防局第一大隊，特別前往南天電視台透過「逗陣來聽講」節目，向市民朋友宣導如何預防一氧化碳中毒及避免火災。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中央氣象署表示，入冬以來強度最強冷空氣21日殺到，全台溫度一路下滑，下周一起全台又濕又冷，持續至下周四，最低溫下探5到6度，台南市消防局第一大隊，特別前往南天電視台透過「逗陣來聽講」節目，向市民朋友宣導如何預防一氧化碳中毒及避免火災。

一大隊說，寒流來襲時，大家會緊閉門窗防風，請務必防範一氧化碳中毒的發生，適時開窗讓空氣流通，避免在密閉空間內使用瓦斯爐、燃氣熱水器。瓦斯燃燒過程中，會產生一氧化碳，若無適當的空氣流通，同處密閉空間的人員會吸入過多一氧化碳，造成昏迷甚至死亡，因一氧化碳無色無味，察覺不易，故為避免發生憾事，使用瓦斯爐時請務必通風，燃氣熱水器請安裝於室外。

一大隊指出，天冷之時，挨家挨戶門窗緊閉防寒，暖氣機、除濕機、電熱器各類高功率家電正好派上用場，惟使用時，請務必獨立使用牆壁插座，切記不得共用延長線，避免線路過載負荷引起火災；另外使用暖爐設備，請淨空一公尺，避免直接朝衣物、人體加熱，避免潛在火災可能因素。

另外年關將近，外出遊子紛紛返家過年，正是家中長輩大展廚藝之時，炊事不慎往往是引發火災之隱患，要預防其實很簡單，只要做到「人離火熄」即可，也建議民眾裝設住宅用火災警報器，在火災發生初期才能即早示警、即早應變及逃生，以避免憾事的發生。

第一大隊大隊長陳博文表示，轉眼又要迎接新的一年，旅外遊子返家甚是熱鬧，開伙圍爐慶團圓的當下，請大家更要留意人離火熄，同時不於密閉空間中使用瓦斯爐及燃氣熱水器，多一份警惕方能保護自己與家人，讓新年更加溫馨、安全，祝福大家豐年滿懷，新年快樂。

