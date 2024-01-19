結合資通訊科技！花蓮慈院推動無圍牆醫院　獲國家品質標章

▲▼花蓮慈濟醫院「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案獲得SNQ國家品質標章認證，由院長室郭曉菁助理專員（前排左三）代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮慈濟醫院以打造無圍牆醫院為目標，長年致力於翻轉偏鄉醫療，結合資通訊科技產業，以全人全程概念導入社區醫療服務，近三年來陸續在花東二縣布建完整的遠距醫療與照護整合模式，包括專科會診、生理量測、傷口照護以及安寧照護等，打破狹長地域限制，已造福無數東部偏鄉居民。「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案執行成果，更獲得國家生技醫療產業策進會第26屆SNQ國家品質標章認證。

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東部地區的醫療困境除了交通限制、獨居長者就醫困難、弱勢族群的需求難以滿足，還有醫院就醫流程不易理解，及資料無法跨系統傳遞等，因此，在偏鄉地區的遠距醫療應用更是重要議題。為了解決東部居民在健康上的問題及醫療可近性的缺口，花蓮慈院自2020年起承接衛生福利部台東縣遠距醫療專科診療計畫，在台東五個鄉鎮衛生所透過視訊和即時的資訊傳遞實施遠距醫療，並藉由雲端慢性病個案管理整合預防、保健及醫療等多面向，發展因地制宜的照護模式，及提升緊急救護效能和到院前醫療服務品質；因成效良好，後續在2022年承接花蓮縣遠距醫療計畫，將遠距醫療服務擴大至花蓮地區。

▲花蓮慈院以打造「無圍牆醫院」為目標，長年致力於翻轉偏鄉醫療，承辦秀林鄉全人整合照護計畫，成果獲肯定。

陳星助副院長表示，花蓮慈院自2022年起承辦衛生福利部中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」，是全台第一也是唯一承接此計畫的醫療院所，以花蓮縣秀林鄉為起點，從IDS計畫裡傳統的論量計酬，轉型為全人整合計畫中預防醫療並重的論人計酬。同時，結合預防保健、醫療照護及部落文建站等跨領域專業團隊和資源，發展家庭健康戶口名簿及健康守門人等創新應用服務，並利用數位健康技術，從資料、服務、管理三個面向建構健康福祉整合照護示範場域，完成全人照護、東區醫療網、東區風險移撥款及健康福祉等計畫。

「需求在哪裡、醫療就在哪裡」，陳星助副院長表示，花蓮慈院以智慧醫療為基礎，逐步拓展全台唯一以「家戶」為中心的創新醫療服務，精準分析鄉民面臨的健康問題與需求，針對需求分配有限的醫療資源，並運用先進的資通訊打造無圍牆醫院，促進醫療服務無弗界；期望將來持續守護東部民眾生命健康，善盡醫療工作者在偏鄉的責任和使命，為更多人帶來更加便利且高品質的醫療服務。

