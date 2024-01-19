　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結合資通訊科技！花蓮慈院推動無圍牆醫院　獲國家品質標章

▲▼花蓮慈濟醫院「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案獲得SNQ國家品質標章認證，由院長室郭曉菁助理專員（前排左三）代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

▲▼花蓮慈濟醫院「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案獲得SNQ國家品質標章認證，由院長室郭曉菁助理專員（前排左三）代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮慈濟醫院以打造無圍牆醫院為目標，長年致力於翻轉偏鄉醫療，結合資通訊科技產業，以全人全程概念導入社區醫療服務，近三年來陸續在花東二縣布建完整的遠距醫療與照護整合模式，包括專科會診、生理量測、傷口照護以及安寧照護等，打破狹長地域限制，已造福無數東部偏鄉居民。「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案執行成果，更獲得國家生技醫療產業策進會第26屆SNQ國家品質標章認證。

▲▼花蓮慈濟醫院「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案獲得SNQ國家品質標章認證，由院長室郭曉菁助理專員（前排左三）代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

[廣告]請繼續往下閱讀...

東部地區的醫療困境除了交通限制、獨居長者就醫困難、弱勢族群的需求難以滿足，還有醫院就醫流程不易理解，及資料無法跨系統傳遞等，因此，在偏鄉地區的遠距醫療應用更是重要議題。為了解決東部居民在健康上的問題及醫療可近性的缺口，花蓮慈院自2020年起承接衛生福利部台東縣遠距醫療專科診療計畫，在台東五個鄉鎮衛生所透過視訊和即時的資訊傳遞實施遠距醫療，並藉由雲端慢性病個案管理整合預防、保健及醫療等多面向，發展因地制宜的照護模式，及提升緊急救護效能和到院前醫療服務品質；因成效良好，後續在2022年承接花蓮縣遠距醫療計畫，將遠距醫療服務擴大至花蓮地區。

▲▼花蓮慈濟醫院「健康福祉科技整合照護－打造沒有圍牆的醫院」專案獲得SNQ國家品質標章認證，由院長室郭曉菁助理專員（前排左三）代表領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

花蓮慈院以打造「無圍牆醫院」為目標，長年致力於翻轉偏鄉醫療，承辦秀林鄉全人整合照護計畫，成果獲肯定。

陳星助副院長表示，花蓮慈院自2022年起承辦衛生福利部中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」，是全台第一也是唯一承接此計畫的醫療院所，以花蓮縣秀林鄉為起點，從IDS計畫裡傳統的論量計酬，轉型為全人整合計畫中預防醫療並重的論人計酬。同時，結合預防保健、醫療照護及部落文建站等跨領域專業團隊和資源，發展家庭健康戶口名簿及健康守門人等創新應用服務，並利用數位健康技術，從資料、服務、管理三個面向建構健康福祉整合照護示範場域，完成全人照護、東區醫療網、東區風險移撥款及健康福祉等計畫。

「需求在哪裡、醫療就在哪裡」，陳星助副院長表示，花蓮慈院以智慧醫療為基礎，逐步拓展全台唯一以「家戶」為中心的創新醫療服務，精準分析鄉民面臨的健康問題與需求，針對需求分配有限的醫療資源，並運用先進的資通訊打造無圍牆醫院，促進醫療服務無弗界；期望將來持續守護東部民眾生命健康，善盡醫療工作者在偏鄉的責任和使命，為更多人帶來更加便利且高品質的醫療服務。
 

ET快訊
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金
台1線奪命車禍！　「25歲重機騎士慘死」車全爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

一口氣領8個包裹！「不要積貨」驚呆她　店員崩潰：會拿不到

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

一口氣領8個包裹！「不要積貨」驚呆她　店員崩潰：會拿不到

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

潛在的寶藏！　官網點名柳賢振在內的5投手值得期待

過年住礁溪捷絲旅！專人帶路拜超靈求財廟、早餐吃到飽　每人1800起

桃園智慧下水道監測系統　即時掌握孔蓋啟閉

大選潰敗...時力收數千筆募款及破2百入黨申請　3原因曝「黃國昌退黨」

蘋果Vision Pro開賣在即　TrendForce：估出貨量50到60萬部

被騙有肉肉！柴秒暴怒「巴馬麻頭」　她傻眼貓咪...網笑噴狂重播：很派

生活熱門新聞

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

聖結石要發錢了！符合1條件「最多給1千萬」

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

全台冷爆！超強寒流2地「體感溫度1°C」時間曝

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

更多熱門

相關新聞

夏和熙日本就醫！突失聲崩潰

夏和熙日本就醫！突失聲崩潰

藝人夏和熙在主持、綜藝等領域表現亮眼，不時也會透過社群網站與粉絲交流，近日飛往日本仙台工作出外景時，卻突然遇到失聲狀況，所幸在當地就醫檢查並吃藥後，聲音有漸漸恢復，「平安健康就好，走出醫院又是一尾活龍。」

三總帥醫不爽科主任　盜帳號發文判囚沒緩刑

三總帥醫不爽科主任　盜帳號發文判囚沒緩刑

語言治療師進駐秀林鄉　助長者找回吞嚥能力

語言治療師進駐秀林鄉　助長者找回吞嚥能力

慈院啓動健康長壽中心　花東民衆長壽又健康

慈院啓動健康長壽中心　花東民衆長壽又健康

熱心公益！愛爾麗醫療集團捐贈救護車

熱心公益！愛爾麗醫療集團捐贈救護車

關鍵字：

全人全程社區醫療慈院無圍牆醫院品質標章

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面