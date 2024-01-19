寒冬臘月溫暖情　台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

▲台南市仁愛獅子會捐贈消防局特種搜救隊禦寒外套178件，並由會長林儷陵代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局19日上午9時30分於特搜大隊大橋特搜分隊，辦理一場捐贈儀式，此次捐贈儀式由台南市仁愛獅子會捐贈消防局特種搜救隊禦寒外套178件，並由會長林儷陵代表捐贈，消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎狀，感謝仁愛獅子會造福人群的善行義舉。

市長黃偉哲表示，非常感謝台南仁愛獅子會林儷陵會長，在獲知特種搜救隊有禦寒衣物需求時，主動來協助此次捐贈義舉，此批禦寒外套計178件，價值新台幣67萬2840元，這批外套將供應特種搜救隊人員，能受到更完善的抗寒保護，不僅強化特種搜救之效能，更實質提升台南市特種搜救戰力，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉。

消防局局長李明峯表示，從去年土耳其地震，當地氣候寒冷，入夜後氣溫降至零度左右；最近發生在日本石川縣地震，當地1月平均溫度低溫為零度，低溫寒冷讓搜救任務更加困難，從這些救援案例突顯特搜個人防護禦寒衣物的重要性。而台南市特種搜救隊已於2023年通過內政部消防署中型城市搜救隊認證，並已於2024開始輪值參與國際人道救援之任務，隨時可接受內政部消防署指派前往國外救災，感謝仁愛獅子會捐贈此次禦寒衣物，讓特種搜救隊同仁有更高等級禦寒保護，此義舉不但強化特種搜救隊同仁的救災安全，更是社會楷模，也是善心人士的寄託，一種保護市民的使命。