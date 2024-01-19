迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政說明「龍來桃喜」含意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接即將到來的龍年，桃園市政府今（19）日上午在市府一樓大廳舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政指出，2024甲辰龍年新春春聯以「龍來桃喜」題詞，這兩層寓意包括迎接龍年到來的喜悅，將延續兔年之勢；另一方面「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」之意，龍年邀請親朋好友來桃園，分享幸福喜氣，發掘桃園之美。

這場「甲辰龍年新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市府特別邀請在地年輕書法藝術家王鈺權操刀揮毫，搭配圍繞在字體間飛騰向上的金龍，祝福桃園市民運勢步步高升，包括市議會副議長李曉鐘、市長張善政、兩位副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長詹榮鋒與多名市議員與市府局處長都到場出席。

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政與兩位副市長等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，「龍來桃喜」有兩層寓意，一方面表達迎接龍年到來的喜悅，預示桃園將延續兔年之勢，持續打造安居樂業、事業興隆城市；另一方面，「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」的意思，龍年邀請親朋好友一起來桃園，共同分享幸福和喜氣，發掘桃園之美。

此外，龍年福袋揉合出一隻「桃喜（討喜）祥龍」，龍身扭動中綻放桃花，象徵吉祥富貴，龍身背面由書法家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」，並裝有一元錢幣，象徵「一元復始，萬象更新」，另搭配具避邪消災寓意紅繩，可懸掛在家中代表福氣入門；福袋外袋題詞「龍平安」，則象徵財運、福氣聚攏，吉祥好運盡納袋中的意涵。

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也介紹，新春紅包袋延續祥龍圖像，結合春聯題詞，以賀年祈福舞獅吐旗為發想，精心設計拉動紅包袋小機關，呈現祥龍吐旗「龍來桃喜」之巧思，「兔躍新程」春聯廣受歡迎，市府團隊絞盡腦汁設計龍年春聯，展現別出心裁成果，市民朋友即日起可至市政府一樓服務台索取「龍來桃喜」春聯，另將配送至13區公所，透過里鄰系統分送至各家戶，民眾也可至市府網站（網址：https://reurl.cc/VN4dXb）下載電子春聯。

新聞處長羅楚東說，春節期間，張善政市長將到桃園各大宮廟祈福參香，屆時會發放「龍平安」福袋，與市民朋友共享龍年福氣。此外，「桃園事」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/OGjyMv）將舉辦抽獎活動，只要在新春福品貼文底下留言龍年吉祥話，就有機會獲得限定的「龍來桃喜」紅包袋，讓大家在新的一年獲得滿滿的福氣。