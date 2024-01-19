　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政說明「龍來桃喜」含意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政說明「龍來桃喜」含意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接即將到來的龍年，桃園市政府今（19）日上午在市府一樓大廳舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政指出，2024甲辰龍年新春春聯以「龍來桃喜」題詞，這兩層寓意包括迎接龍年到來的喜悅，將延續兔年之勢；另一方面「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」之意，龍年邀請親朋好友來桃園，分享幸福喜氣，發掘桃園之美。

這場「甲辰龍年新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市府特別邀請在地年輕書法藝術家王鈺權操刀揮毫，搭配圍繞在字體間飛騰向上的金龍，祝福桃園市民運勢步步高升，包括市議會副議長李曉鐘、市長張善政、兩位副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長詹榮鋒與多名市議員與市府局處長都到場出席。

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政與兩位副市長等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政與兩位副市長等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，「龍來桃喜」有兩層寓意，一方面表達迎接龍年到來的喜悅，預示桃園將延續兔年之勢，持續打造安居樂業、事業興隆城市；另一方面，「龍來」發音近似閩南語「攏來」，代表「攏來討喜」的意思，龍年邀請親朋好友一起來桃園，共同分享幸福和喜氣，發掘桃園之美。

此外，龍年福袋揉合出一隻「桃喜（討喜）祥龍」，龍身扭動中綻放桃花，象徵吉祥富貴，龍身背面由書法家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」，並裝有一元錢幣，象徵「一元復始，萬象更新」，另搭配具避邪消災寓意紅繩，可懸掛在家中代表福氣入門；福袋外袋題詞「龍平安」，則象徵財運、福氣聚攏，吉祥好運盡納袋中的意涵。

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天上午在市府舉辦「2024甲辰龍年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表會」，市長張善政等人展示春聯、福袋與紅包袋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也介紹，新春紅包袋延續祥龍圖像，結合春聯題詞，以賀年祈福舞獅吐旗為發想，精心設計拉動紅包袋小機關，呈現祥龍吐旗「龍來桃喜」之巧思，「兔躍新程」春聯廣受歡迎，市府團隊絞盡腦汁設計龍年春聯，展現別出心裁成果，市民朋友即日起可至市政府一樓服務台索取「龍來桃喜」春聯，另將配送至13區公所，透過里鄰系統分送至各家戶，民眾也可至市府網站（網址：https://reurl.cc/VN4dXb）下載電子春聯。

新聞處長羅楚東說，春節期間，張善政市長將到桃園各大宮廟祈福參香，屆時會發放「龍平安」福袋，與市民朋友共享龍年福氣。此外，「桃園事」臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/OGjyMv）將舉辦抽獎活動，只要在新春福品貼文底下留言龍年吉祥話，就有機會獲得限定的「龍來桃喜」紅包袋，讓大家在新的一年獲得滿滿的福氣。

 【更多新聞】

開BMW酒駕拒繳18萬罰款　怕精華路段房子法拍...桃園男秒繳清

太詭異！歇業中古車行半夜超熱鬧　改搞天九牌賭場...警破門逮人

疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

 

 

 

ET快訊
大陸研發出「最新冠狀病毒」　實驗鼠「致死率百分百」
快訊／「表弟」加盟台啤雲豹笑了！　掛保證：不是來作秀
麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」！　賓士車內部曝
男狂嗑60隻蝦「住院五天」　醫一查：胃已經脹到5倍大
快訊／表弟卡森斯確定大戰高國豪！　30日將辦交流賽
入冬「冷最久」寒流要來了！　最凍時刻出爐
行兇時間軸曝！他坐麥當勞17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手
小林志玲離婚2次「對愛情已沒幻想」　買好長眠地、簽放棄急救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

遊玩「道路生存戰」進入台東社區　教導長輩用路安全

竹市119消防節熱血傳愛　捐血250cc免費請吃火鍋

屏東林業分署建置太陽能發電　手造綠能每年近百萬挹注國庫

疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

提升石化業製程安全！　職安署台塑企業合辦「國際製程安全論壇」

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

潮州警友辦事處成立顧問團　潮警「A005搖滾樂團」獻身

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

遊玩「道路生存戰」進入台東社區　教導長輩用路安全

竹市119消防節熱血傳愛　捐血250cc免費請吃火鍋

屏東林業分署建置太陽能發電　手造綠能每年近百萬挹注國庫

疫情延燒！桃園衛生局籲民眾儘速接種新冠XBB疫苗

提升石化業製程安全！　職安署台塑企業合辦「國際製程安全論壇」

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

潮州警友辦事處成立顧問團　潮警「A005搖滾樂團」獻身

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

訪問／粉絲搶著嫁！　河錫辰理想型「不看外表」：朋友都結婚了⋯

「大象轉身不容易！」 　侯友宜喊：國民黨已在改革路上

林明禎「搬離台灣2年」回來了！　美腿現身信義區…粉驚喜求巧遇

8%遊戲開發者正在做Switch 2新作　PC開發者佔比66%最大宗

美國3成Z世代和父母同住！　「高房價、高租金」成一堵高牆

富采出售竹南廠房　認列資產減損34.5億元

「扶輪人 一家人」 　國際扶輪3522眷聯會關懷樂山教養院

連17年不中斷！台灣大銀髮宴花蓮送暖　MyMoji用科技擁抱龍年

台鋼雄鷹迎接一軍戰場　專屬隊巴霸氣登場

哈士奇跑到屋頂上玩耍　踩到脆弱板子下秒摔落

地方熱門新聞

桃園4場兼職工作徵才　釋出逾726職缺

農曆春節計程車收費　桃園每趟次加收50元

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

真方便！　桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0

南投縣衛生局提供4招緩解大選後低落情緒

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

杜絕中國牡蠣洗產地要求邊境逐批檢驗

玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

2024走春首選雲嘉南景點慢漫遊

南消一大隊至電視台受訪宣導防範一氧化碳中毒

更多熱門

相關新聞

中友福袋預購今起開跑　頭獎抽電動機車

中友福袋預購今起開跑　頭獎抽電動機車

台中中友百貨宣布2024年藝術季將在2月24日登場，今起開始贈售票，而今年再度邀請國內知名交響樂團風動室內樂團舉辦新年音樂會，中友百貨特別捐贈音樂會票券總收入10%給陽光社會福利基金會；此外，中友將在明（19）日起推出2024新春福袋預購，最大獎為YAMAHA EMF全新電動機車。

警察局長交接　張善政盼治安更上層樓

警察局長交接　張善政盼治安更上層樓

摩斯「航海王聯名福袋」只送不賣

摩斯「航海王聯名福袋」只送不賣

藍營6立委全上　張善政：推動五楊高架延伸

藍營6立委全上　張善政：推動五楊高架延伸

全聯福袋陸海空齊發！頭獎4台名車初一開搶

全聯福袋陸海空齊發！頭獎4台名車初一開搶

關鍵字：

2024龍年春聯桃市府張善政福袋紅包袋發表

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

離婚率最高的三大星座！

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面